El día de Año Nuevo suele llegar con dos realidades contrapuestas: un calendario nuevo y una casa muy cansada. Algunos se despiertan con ganas de dar un paseo rápido y empezar de cero, mientras que otros simplemente buscan un café reconfortante y comida que no requiera fregar. Si perteneces al segundo grupo, no estás solo.

La pregunta es si las cadenas conocidas estarán abiertas el 1 de enero de 2026. La respuesta corta es sí, muchas lo estarán, pero el horario puede variar según la ubicación, y algunas marcas dejan abiertamente la programación de días festivos a criterio de cada restaurante. El consejo clave es consultar el horario de su sucursal local en línea o a través de su aplicación antes de salir.

Cafeterías que abren sus puertas: cadenas que dan la bienvenida a los madrugadores

Para quienes no pueden vivir sin su café matutino, tenemos buenas noticias. Las principales cafeterías están operando en su mayoría, aunque los horarios podrían variar ligeramente para adaptarse al ritmo festivo.

Starbucks

Si prefieres un café con leche para despertarte, probablemente puedas confiar en la sirena verde. Sin embargo, la compañía enfatiza que no hay un horario fijo para las vacaciones. Como se indica en su sitio web, la marca señaló: "Starbucks no tiene un horario fijo para todas las sucursales; cada una sigue su propio horario según la ubicación, la demanda de los clientes y otros factores. Algunas abren desde las 5:00 a. m., mientras que otras comienzan a las 7:00 a. m.". Es mejor consultar la aplicación de tu local antes de salir.

Dunkin' Donuts y Caribou Coffee

Según News Press , se espera que Dunkin' Donuts mantenga sus puertas abiertas tanto en Nochevieja como en Año Nuevo, ideal para comprar una caja de donas para la familia. Mientras tanto, Caribou Coffee probablemente operará con un horario reducido. Por ejemplo, la sucursal ubicada en 4745 Cedar Avenue South en Minneapolis abrirá a las 5:30 a. m. y cerrará a las 6 p. m., ofreciendo un espacio para madrugadores, pero cerrando antes de la cena. Se espera que Peet's Coffee también permanezca abierto.

Hamburguesas favoritas: horarios de parrilladas para las fiestas

Cuando sólo basta con una hamburguesa, la mayoría de las grandes cadenas están listas para servir, aunque algunas están modificando sus turnos.

McDonald's y Burger King

Los arcos dorados de McDonald's suelen iluminarse el día de Año Nuevo, aunque cada franquicia puede ajustar su horario. De igual forma, los locales de Burger King varían considerablemente. Si bien muchos restaurantes suelen abrir entre las 6:00 y las 22:00, la festividad puede cambiar las cosas. Un vistazo al localizador de tiendas muestra que el Burger King de la 6.ª Avenida de Los Ángeles abre de 8:00 a 22:00, lo que sugiere un horario ligeramente más tarde de lo habitual.

In-N-Out y Arby's

El favorito de la Costa Oeste, In-N-Out, mantiene su reputación de abierto hasta altas horas de la noche, con un horario regular entre las 10:30 y la 1:00, aunque algunos locales podrían cerrar tres horas antes. También se espera que Arby's abra sus puertas, generalmente cambiando su horario para abrir entre las 10:00 y las 20:00. Wendy's y White Castle también se encuentran entre los restaurantes de comida rápida que se espera que permanezcan abiertos.

Pollo, pizza y tazones: disponibilidad de comida reconfortante

Chick-fil-A y KFC

Dado que el Año Nuevo de 2026 no cae en domingo, Chick-fil-A abrirá. Sin embargo, recomiendan a los clientes que verifiquen los horarios modificados con los restaurantes locales. KFC también servirá su famoso pollo frito con un horario modificado. Se informó que los clientes incluso podrían disfrutar de una oferta de compra uno y llévate otro gratis en cubetas de 8 piezas en Nochevieja, antes de la festividad.

Chipotle, Domino's y Boston Market

Para quienes deseen un burrito bowl, los restaurantes Chipotle abrirán un poco más tarde, de 12 p. m. a 10 p. m. Este horario de mediodía es ideal para quienes duermen hasta tarde. Los amantes de la pizza pueden recurrir a Domino's, donde la mayoría de las tiendas abren, aunque algunas podrían optar por cerrar temprano. Boston Market también ofrecerá comidas asadas, con horarios que varían según la tienda.

Comedor informal: restaurantes para comidas familiares

Applebee's y IHOP

Si prefiere el servicio de mesa, Applebee's planea operar con un horario festivo típico de 11:00 a. m. a 10:00 p. m. Para los amantes del desayuno, IHOP confirmó su disponibilidad a través de Instagram , indicando: "Estamos abiertos en Nochebuena, día de Navidad, Nochevieja y día de Año Nuevo. *El horario puede variar según la ubicación".