Durante una transmisión de "¡Sálvame!" de MBC, el actor Lee Sang Yeob reveló públicamente por primera vez información sobre la identidad y la ocupación de su esposa. Esta revelación captó la atención tanto de los fans como de los espectadores.

El momento marcó un vistazo poco común a la vida privada del popular actor de K-dramas, quien generalmente ha mantenido su matrimonio alejado del ojo público. Durante el episodio del 8 de enero, el programa visitó Dongyeouido, el corazón del distrito financiero de Corea, para analizar las perspectivas económicas del país para 2026.

Antes de que comenzara la gira oficial, el elenco compartió anécdotas divertidas sobre sus experiencias con la inversión en bolsa. Lee Sang Yeob confesó: "Invertir nunca me ha funcionado del todo. Los precios siempre parecen bajar cuando compro y subir cuando vendo".

El presentador Jang Dong Min preguntó entonces si la esposa de Lee trabajaba en el sector bursátil, lo que llevó a Lee a revelar detalles de su carrera. Explicó: "Trabaja en financiación de proyectos, que consiste en recaudar fondos para proyectos específicos en lugar de operar directamente con acciones. No puede operar con acciones debido a las restricciones de su trabajo".

LEER MÁS: Episodio 4 de 'Eve': Lee Sang Yeob promete proteger a Seo Ye Ji

Un experto en inversión bursátil del programa añadió contexto, aclarando las limitaciones de ciertas funciones financieras. El experto explicó que, si bien algunos empleados del sector pueden operar con acciones con informes periódicos, las posiciones con acceso a información sensible o no pública tienen estrictamente prohibido operar con acciones, y compartir dicha información de forma privada es ilegal.

Los espectadores destacaron ampliamente los breves pero sinceros comentarios de Lee Sang Yeob. Según Koreaboo , los fans elogiaron al actor por ofrecer una perspectiva única y personal sobre su vida fuera de la actuación.

OSEN dice que el interés de la audiencia en la vida personal de la celebridad creció después del episodio, ya que el segmento fue uno de los más discutidos.

Aunque Lee no habló de detalles específicos de su vida, el hecho de que mencionara la profesión de su esposa ha despertado el interés del público por su historia familiar. Koreaboo ha señalado que segmentos como este sirven para brindar a los fans un poco de cercanía con un actor o actriz que normalmente mantiene su vida privada en privado.

LEER MÁS: Episodio 5 de 'Eve': Seo Ye Ji se convierte en la maestra de Park Byung Eun