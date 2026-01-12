La líder de KATSEYE, Sophia Laforteza, fue vista recientemente en Hong Kong Disneyland con su rumoreado novio Leon Barretto y sus familias, reavivando las especulaciones sobre citas que han seguido a la pareja durante meses.

León publicó fotos del viaje de enero de 2026 en Instagram, mostrando al grupo disfrutando de las atracciones del parque temático. La estrella de internet, hermano menor de la actriz filipina Julia Barretto, escribió: "Comenzando el año en el lugar más feliz del mundo con la gente que más quiero".

Lo acompañaron su madre, Marjorie Barretto, y sus hermanas Dani y Erich, mientras que Sophia trajo a sus propios familiares para las vacaciones.

El avistamiento en Disneyland se produce poco después de que circulara en internet un video que supuestamente mostraba a Sophia y Leon dándose un beso de Año Nuevo a medianoche. Aunque la calidad del video era, según se informó, deficiente, los fans en redes sociales lo interpretaron como una confirmación de su relación romántica. Ni Sophia ni Leon han hecho comentarios públicos sobre el video.

Los rumores de noviazgo se intensificaron a principios de enero de 2026 cuando apareció un video que los mostraba tomados de la mano durante una salida, según Koreaboo . Las especulaciones previas se remontan a septiembre de 2025, cuando fotos de la pareja en poses muy juntas se viralizaron en redes sociales.

En diciembre de 2025, los fanáticos con ojo de águila notaron lo que parecían ser fotos íntimas de una pareja exhibidas en la casa de Leon durante su historia de Instagram, y muchos asumieron que las imágenes lo mostraban a él y a Sophia.

La influencer de 22 años y la estrella de KATSEYE se conocen desde la secundaria, tras haber asistido a la misma escuela en Filipinas, según informó GMA Network . Incluso fueron juntos al baile de graduación en 2020, y la madre de Sophia publicó sobre la ocasión en redes sociales en ese momento. Leon ha apoyado constantemente la carrera de Sophia, asistiendo a eventos de Katseye y publicando contenido sobre ella en sus redes sociales.

A pesar de la creciente evidencia y los repetidos avistamientos, ni Sophia ni Leon han confirmado ni desmentido los rumores de relación. Los fans internacionales han tenido reacciones encontradas: algunos apoyan una posible relación, mientras que otros se muestran escépticos e insisten en que simplemente son mejores amigos desde hace mucho tiempo.

A diferencia de algunos miembros de Katseye que han sido más abiertos sobre sus relaciones (Lara se declaró queer y Daniela fue vinculada con el TikToker Jonah David), Sophia ha mantenido la privacidad con respecto a su vida personal.

Los representantes de Katseye y HYBE no han comentado las especulaciones en torno al estado civil de Sophia, según KAMI .