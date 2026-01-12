Los Globos de Oro de 2026 siempre se anunciaron como una noche de alta costura y grandes apuestas, pero pocos esperaban una clase magistral de matices lingüísticos por parte del estadista más refinado de Hollywood. George Clooney, experto en el toque sutil, convirtió la alfombra roja en un campo de batalla transatlántico.

Vestido con un elegante traje negro y pajarita, la estrella de Jay Kelly no solo estaba allí para celebrar el cine; estaba allí para recordarle al mundo, y a un ocupante específico de la Casa Blanca, que ahora es un orgulloso ciudadano de la República Francesa. Clooney, nominado a Mejor Actor de Musical o Comedia por su papel en Jay Kelly, aprovechó su momento de protagonismo para subrayar su nueva identidad europea.

De pie junto a su esposa, Amal, quien dominaba la sala con un vestido rojo fruncido de Balmain, Clooney eligió sus palabras con la precisión de un cirujano. Al subir al escenario para presentar los honores finales de la noche, el ambiente ya estaba cargado de un trasfondo político.

La élite de Hollywood dedicó la noche a rendir homenaje a Renée Good luciendo pins de "ICE Out" en sus solapas, una protesta silenciosa pero contundente que preparó el terreno para la actuación vocal de Clooney. El movimiento "ICE Out", que cobró fuerza en redes sociales durante la ceremonia, se centra específicamente en las controvertidas políticas de inmigración que se han convertido en el centro de atención de las recientes campañas políticas.

Una conexión francesa

"Bonsoir, mes amis", comenzó Clooney, con la voz suave que ha definido sus tres décadas de carrera. "C'est un honneur d'être ici". Para quienes no dominan el francés, simplemente les ofreció un cálido saludo y les indicó que era un honor estar allí. Sin embargo, en el contexto de la disputa entre el actor y Donald Trump, la decisión de hablar el idioma de su nuevo hogar fue todo menos sencilla.

El momento se hizo aún más conmovedor cuando su coprotagonista de Ocean's Eleven y viejo amigo, Don Cheadle, se unió a la diversión con un "bonsoir". El dúo estuvo presente para presentar el Globo de Oro a la Mejor Película, que finalmente fue otorgado a Hamnet .

La participación de Cheadle en el saludo fue vista por muchos como un frente unido de la "vieja guardia" de Hollywood, que se oponía a la retórica que a menudo les dirigía Truth Social. Sin embargo, aunque la película se llevó el premio, internet se interesó mucho más en el intercambio verbal entre líneas.

Los usuarios de redes sociales en X, antes Twitter, analizaron rápidamente el intercambio. "Es divertidísimo que George Clooney se burle de Donald Trump por haberse burlado de que ahora es ciudadano francés", comentó un espectador, mientras que otro bromeó: "Sé que Trump está dando puñetazos al aire ahora mismo, George Clooney ha vuelto a Estados Unidos #GlobosDeOro".

La disputa por la ciudadanía

La historia de fondo de este duelo lingüístico comenzó el año pasado cuando Donald Trump recurrió a Truth Social para burlarse de la decisión de los Clooney de mudarse. "¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos franceses", escribió Trump, antes de lanzarse a una crítica de las políticas migratorias francesas, que calificó de "horrendas" como las de "Sleepy Joe Biden".

Clooney, siempre dispuesto a dar la talla en un debate verbal, había respondido previamente con una ironía mordaz que reflejaba los propios lemas de campaña de Trump. "Estoy totalmente de acuerdo con el presidente actual. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", bromeó entonces. Su matrimonio de 11 años con Amal, una reconocida abogada de derechos humanos, ha situado a Clooney en el centro del debate político internacional, convirtiendo su ciudadanía francesa en una importante declaración de autonomía personal y política.

Mientras los políticos discuten, el gobierno francés ha sido mucho más acogedor. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos expresó su satisfacción: "Estamos encantados, como muchos franceses, de dar la bienvenida a George y Amal Clooney a la comunidad nacional". Desde 2021, la pareja reside en una extensa finca en Francia, una elección de estilo de vida sobre la que George reflexionó recientemente en una entrevista con Esquire.

Para Clooney, la mudanza va más allá de escapar del circo político estadounidense; se trata de las consecuencias humanas de criar una familia bajo los focos. Al reflexionar sobre sus gemelos de ocho años, dijo que en la granja "no están con sus iPads, ¿sabes? Cenan con adultos y tienen que llevar la comida a casa. Tienen una vida mucho mejor".

Mientras el actor transita su undécimo año de matrimonio y una floreciente vida europea, su presencia en los Globos de Oro 2026 sugiere que, si bien puede haber cambiado su pasaporte, su influencia en la cultura estadounidense (y su voluntad de enfrentarse a Donald Trump) sigue siendo tan potente como siempre.