Ariana Grande acaparó todas las miradas en los Globos de Oro 2026 el domingo por la noche con un elegante vestido negro largo de corte princesa, combinado con su característica cola de caballo alta, marcando una audaz ruptura con los extravagantes tonos rosa y pastel que lució durante la rueda de prensa de Wicked. Los fans y los expertos en moda notaron el cambio de inmediato: menos Glinda, más el clásico chic de Hollywood.

Diseñado por su colaborador de toda la vida, Law Roach, el look de Grande destacó en una alfombra roja repleta de lentejuelas y tonos más suaves. El dramatismo de la silueta en negro azabache, combinado con su coleta oscura y un deslumbrante collar de diamantes, parecía intencional. Fue una clara señal visual de que el ícono del pop está dejando atrás el capítulo de cuento de hadas que acaba de cerrar.

Grande estuvo en la alfombra roja como nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Glinda en Wicked: For Good, la secuela del éxito de taquilla Wicked, que la convirtió de estrella del pop en actriz revelación. Esta es su segunda nominación consecutiva al Globo de Oro por el mismo papel, lo que subraya su doble impacto en la interpretación y la música.

Además de su reconocimiento como mejor actor, Wicked: For Good ha estado recibiendo atención en los premios durante toda la temporada, incluidas nominaciones a Mejor Canción Original por temas como "No Place Like Home" y "The Girl in the Bubble".

Tras años de inclinarse por los rosas pastel, las capas brillantes y la fantasía chicle mientras promocionaba tanto el Wicked original como Wicked: For Good, el look de esta noche se sintió como un momento de cambio. En lugar de imitar el estilo dulce de Glinda, Grande adoptó una silueta llamativa y minimalista con raíces en el negro clásico, una vibra más acorde con su identidad de estrella pop que con su vestuario de cuento de hadas.

Ariana Grande arrives to the #GoldenGlobes



Variety Golden Globes Red Carpet Pre-Show presented by @AmazonFireTV pic.twitter.com/as1XrL7Dxt — Variety (@Variety) January 12, 2026

Y ese futuro ya está tomando forma. Grande se prepara para la gira The Eternal Sunshine Tour , que comenzará en junio de 2026, su primera gira completa de conciertos en seis años. Bautizada en honor a su séptimo álbum de estudio, Eternal Sunshine, la gira comienza el 6 de junio en Oakland y recorrerá estadios de Norteamérica y Europa. Es un regreso muy esperado a las presentaciones en vivo tras su extensa temporada de actuación y premios.

En los Critics Choice Awards a principios de este mes, Grande compartió que ha estado trabajando en la lista de canciones de su gira durante meses y dio una pista de lo que los fanáticos pueden esperar una vez que comience la gira.

Con Wicked: For Good cosechando elogios y su gira a la vuelta de la esquina, los Globos de Oro de 2026 se sintieron como un punto de inflexión simbólico, el final de su era Glinda y el comienzo de un nuevo capítulo que equilibra su éxito cinematográfico con sus raíces como artista discográfica y artista en vivo que encabeza las listas de éxitos. Independientemente de si se lleva el oro esta noche o no, la evolución de Ariana Grande, de princesa del pop a estrella multifacética, sigue llamando la atención, y ahora, con un elegante negro, también con un enfoque estético renovado.

Sin embargo, Glinda y Elphaba estuvieron representadas en los Globos. El director de Wicked , Jon M. Chu, se sumó a la tendencia de los pins en la moda masculina con sus rostros deslumbrantes y con un aspecto brillante.