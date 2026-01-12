Hailey Bieber ha negado rotundamente haber compartido algún TikTok afirmando que su marido, el cantante Justin Bieber, es "abusivo" y "mediocre", incluso cuando capturas de pantalla y videoclips que circulan en línea parecen mostrar la publicación ahora eliminada en su cuenta.

En el último revuelo en redes sociales en torno a la famosa pareja, usuarios de X y otros foros difundieron una captura de pantalla de la lista de reposts de Hailey en TikTok, sugiriendo que había compartido un video con comentarios negativos sobre el comportamiento de Justin. El clip, creado originalmente por un tercero en TikTok, describía una relación a largo plazo que se mantenía gracias a la tolerancia de la mujer ante lo que denominó "mediocridad" y "abuso", citando a Hailey y Justin Bieber como ejemplo.

Contexto y reacción en línea ante la controversia

La controversia estalló a medida que los internautas seguían escudriñando la vida pública y privada de la pareja. Hailey Bieber, modelo y fundadora de la marca de belleza Rhode, y Justin Bieber, el cantante ganador del Grammy, se casaron en 2018 y han enfrentado con frecuencia un intenso escrutinio público y especulaciones sobre su relación.

El video de TikTok, supuestamente compartido en las publicaciones de Hailey, incluía comentarios que sugerían que algunas relaciones largas y celebradas persisten porque uno de los miembros de la pareja tolera comportamientos dañinos o poco saludables. Muchos usuarios interpretaron esta afirmación, en el contexto de la relación de Hailey y Justin, como una crítica directa.

🚨BREAKING NEWS: Hailey Bieber reposted a TikTok that claims her husband Justin Bieber as mediocre, abusive, addicted and claims that Hailey is someone who tolerates this behavior and will always stay with him. Hailey undid the repost later. pic.twitter.com/SczS2WCgkg — . (@espressoriana) January 10, 2026

Si bien la autenticidad de la supuesta reenvío no ha sido verificada independientemente por ninguna plataforma de redes sociales ni por los representantes oficiales de los partidos, las capturas de pantalla compartidas por los usuarios circularon ampliamente antes de ser eliminadas. Los hilos en redes sociales que documentan el debate han acumulado miles de comentarios y compartidos, lo que refleja la naturaleza viral del incidente.

La respuesta de Hailey y la narrativa mediática más amplia

La negación de Hailey en Instagram no llegó a abordar los detalles de lo que se mostraba en las capturas de pantalla virales, sino que enfatizó que no había republicado ningún video sobre su relación con Justin. Su declaración reflejó su frustración por las constantes especulaciones y rumores sobre su vida privada.

Since Hailey Bieber thinks she can make people believe that never happened,



All the screenshots and screen recordings captured Hailey Bieber reposting a post calls Justin Bieber mediocre, abusive, addicted and that Hailey is someone who tolerates this behavior.



🧵A thread pic.twitter.com/FoTOqk8u5Y — . (@espressoriana) January 10, 2026

Este episodio es el último de una serie de controversias en redes sociales que involucran a la pareja. En incidentes anteriores, Hailey respondió a los fans sobre su aparente comportamiento de dejar de seguirla en Instagram, explicando fallos técnicos y desmintiendo rumores sobre problemas en la relación.

Ese comentario en particular —"Es un fallo. No lo dejé de seguir. Espero que esto ayude"— se hizo en respuesta a un TikTok viral que sugería que había dejado de seguir a su marido tras una desactivación temporal de su cuenta por parte de él.

[LATEST NEWS] users report that Hailey Baldwin has unfollowed Justin Bieber due to recent stories he posted on instagram. pic.twitter.com/BkbOwYlVl0 — Hailey Bieber Daily (@HBieberDaily) March 31, 2025

La historia digital de Justin Bieber incluye momentos que avivaron la preocupación pública sobre su conducta personal y su estado emocional. En años anteriores, abordó el acoso en línea dirigido a Hailey y compartió reflexiones sinceras sobre sus propios desafíos emocionales en publicaciones en redes sociales. Si bien nunca se enmarcaron en los mismos términos que las acusaciones recientes, estas admisiones han alimentado una narrativa más amplia sobre las presiones que enfrenta la pareja.

El debate público y los límites de la evidencia social

Comentaristas y analistas de redes sociales han observado que las publicaciones y capturas de pantalla virales suelen circular ampliamente, incluso cuando su procedencia es incierta. En este caso, la rápida eliminación de la supuesta publicación dificulta la verificación de su autenticidad. El debate pone de relieve los desafíos que enfrentan las figuras públicas para controlar la narrativa y el contexto en plataformas diseñadas para compartir y comentar rápidamente.

Algunos usuarios argumentaron que la evidencia presentada, incluidas grabaciones de pantalla y fotos de la lista de publicaciones de Hailey, equivale a una verificación de que la publicación estuvo activa brevemente, mientras que otros advirtieron que clics incorrectos, errores de cuentas de terceros o errores de interfaz podrían explicar el episodio sin implicar intención.

La negación de Hailey Bieber, junto con las afirmaciones generalizadas de evidencia en línea, ha reavivado el escrutinio de su matrimonio y ha demostrado cómo los rastros digitales pueden alimentar debates más amplios sobre las relaciones entre celebridades y la interpretación de las acciones en las redes sociales.