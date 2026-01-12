Cuando Jennifer Garner y Ben Affleck anunciaron su separación en 2015, tras 10 años de matrimonio, la noticia conmocionó al país, pues las estrellas representaban una familia completa y feliz. Sin embargo, a puerta cerrada, se informó que la pareja luchaba mientras Affleck lidiaba con su adicción al alcohol, lo que finalmente los llevó a tomar caminos separados por el bien de sus tres hijos.

Ahora, en una entrevista poco común y sincera, Garner ha revelado que nunca imaginó que volvería a ser amiga de su exmarido. Compartió el elemento crucial que los ayudó a sanar y a construir la pacífica relación de crianza compartida que tienen hoy, ofreciendo un mensaje de esperanza para quienes atraviesan las difíciles consecuencias de una ruptura.

Sobre el divorcio y la crianza compartida

En su entrevista con Marie Claire , Garner explicó que el tiempo fue lo único que les permitió a ella y a Affleck hacerse amigos. Tras su separación, los padres de Violet, Seraphina y Samuel acordaron de inmediato criar a sus hijos juntos, pero la recuperación tardó mucho más.

"Que ahora puedo criar a mis hijos con paz y serenidad, y con una relación que nunca pensé que recuperaría", dijo. "Creo que es importante que las mujeres sepan, cuando piensan: '¡Ay, nunca volveré a ver eso...! Nunca volveré a ser amiga de esta persona', que el tiempo es la oportunidad. El tiempo es la oportunidad de sanar. El tiempo es la oportunidad de perdonar, de seguir adelante y de encontrar una nueva forma de ser amigas".

Garner y Affleck rara vez hablan de su divorcio en público. Siempre que lo hacen, se elogian mutuamente y solo tienen cosas maravillosas que decir el uno del otro.

La pérdida de una "verdadera asociación"

La reciente entrevista de la estrella de Alias no es la excepción. Le preguntaron a Garner sobre las dificultades de terminar su matrimonio con Affleck, y su respuesta demostró que se preocupaba mucho por su exmarido.

"Hay que ser inteligente respecto a lo que se puede y no se puede manejar, y yo no pude con lo que había ahí afuera", dijo, refiriéndose al escrutinio mediático. "Pero lo que había ahí afuera no era lo difícil. La realidad es lo que fue difícil. La ruptura de una familia fue lo difícil. Perder una verdadera relación y amistad fue lo difícil".

Sus hijos son su "obra de mayor orgullo"

Garner también habló sobre sus tres hijos con Affleck. Dijo que Violet, Seraphina y Samuel son su trabajo más orgulloso. Como cualquier madre, Garner tuvo que dejar la actuación temporalmente para poder dedicarse a criarlos. Pero la galardonada actriz admitió que nunca lo sintió como un sacrificio.

"Fue realmente difícil ir a trabajar y eso definitivamente influyó en gran medida en los trabajos que elegí", dijo.

La hija mayor de Garner y Affleck ya tiene 20 años. En Instagram , varios fans de la actriz comentaron lo mucho que se parecen, especialmente cuando Garner era bebé. De vez en cuando, Violet sale con sus padres y hermanos. Otros fans han afirmado que se parece más a su padre ahora que es adulta.

Al momento de escribir este artículo, los hijos de Garner y Affleck no están en el mundo del espectáculo. No está claro si eventualmente seguirán los pasos de sus padres. Sin embargo, Violet ya tenía experiencia hablando ante una multitud cuando pronunció un discurso sobre la prohibición del uso de mascarillas en la reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles hace dos años.