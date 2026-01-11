Las estrellas desfilaron por la alfombra roja del Beverly Hilton de Beverly Hills derrochando glamour y estilo, digno de las pasarelas de las principales firmas de alta costura del mundo, muchos de negro y con una colección impecable e impresionante de joyería. Con una combinación de vestidos vintage, de archivo, de las colecciones más recientes y hasta hechos a la medida, la moda de los Golden Globes de 2026 quedó para la historia.

Entre los primeros en llegar estuvieron el rapero Snoop Dogg, quien lució más elegante que nunca en su vida, y el nominado a mejor actor Wagner Moura, quien desfiló acompañado de su esposa, la documentarista Sandra Delgado.

También en pareja pasaron Nick Jonas y Priyanka Chopra, Selena Gómez y Benny Blanco y Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney.

Jennifer López llegó sola y arrasando como siempre en un vestido comprado en LILY ET CIE, diseñado por Rita Watnick, en una evocación de los vestidos de corte sirena de los años 2000.

El K-Pop estuvo increíblemente bien representado desde el principio con Lalisa, quien esta vez vino como parte del elenco de The White Lotus y no de BLACKPINK. Las integrantes del grupo de Las Guerreras del K-Pop Huntrx estaban espectaculares, así como Joshua Hang, el integrante de SEVENTEEN.

Sin bien el negro fue el color dominante, los escotes y cortes fueron tan variados, como las interpretaciones nominadas este año. Sin embargo, el tema unificador pareció ser la moda de Hollywood de mediados del siglo pasado, principalmente en lo que se refiere a los peinados y los accesorios femeninos.

Por su parte, la moda masculina en los Globos de Oro de 2026 demostró que los prendedores han sustituido o acompañado a las corbatas este año. Uno de los que más ha dado que hablar fue el del director Jon M. Chu, quien llevaba versiones en pedrería de las caras de Ariana Grande como Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba en su solapa, defendiendo su película nominada Wicked: For Good.

Jon M. Chu wears Ariana Grande and Cynthia Erivo brooches at the #GoldenGlobes.

Benny Blanco también llevó un prendedor, pero nada como el espectacular vestido de su esposa.

Mark Ruffalo and Sunrise Coigney



- Monica Schipper//Getty Images pic.twitter.com/2WiqWXc5VZ — ‏Jk 🔸BNB (@6l22l) January 11, 2026

Hollywood estuvo repleto de eventos previos y celebraciones repletos de estrellas, incluidos momentos de alfombra roja para los honores especiales otorgados a Helen Mirren y Sarah Jessica Parker en la celebración Golden Eve a principios de semana.

En las horas previas a la transmisión de los premios, las fiestas y celebraciones previas a los Globos de Oro continuaron en Los Ángeles. Estrellas como J.Lo atrajeron todas las miradas en la fiesta de la temporada de premios de Vanity Fair y Amazon MGM Studios con atuendos espectaculares en la alfombra roja, ofreciendo pistas sobre las tendencias de estilo que se esperan esta noche.

La fiesta de Amazon del MGM también fue un evento repleto de estrellas, con estrellas como Kristen Bell y Paris Hilton entre las mejor vestidas.

Estos son algunos de los aspectos más destacados de la moda en los Globos de Oro de 2026