Globos de Oro 2026: Todos los ganadores
'Adolescence' y 'One Battle After Another' fueron las principales ganadoras en TV y cine
La edición de 2026 de los Golden Globes fue una celebración de lo mejor del cine y la televisión de habla inglesa, con ciertos toques internacionales. La serie con más globos de oro este año fue la británica Adolescence, que se convirtió en un éxito sorpresa en Netflix el año pasado y se llevaron a casa cuatro.
En cine, la cinta más ganadora fue One Batlle After Another, también con cuatro.
Antes de que comenzaran los Globos de Oro 2026 ya habían recibido sus premios dos de las figuras más importantes del cine y la televisión, por su la trayectoria en cine y televisión respectivamente, Helen Mirren y Sarah Jessica Parker.
Mirren recibió el Premio Cecil B. DeMille por su destacada contribución al cine, mientras que Parker recibió el Premio Carol Burnett por su destacada trayectoria televisiva. Estos galardones formaron parte del especial de la Noche Dorada en horario estelar que sirvió de preámbulo a la 83.ª edición de los Globos de Oro.
Más tarde por la noche, la 83.ª edición de los Globos de Oro se celebró en directo en el Beverly Hilton de Beverly Hills, con la comediante Nikki Glaser de regresó como presentadora, con gran éxito y un desempleño incluso mejor que el año pasado.
Los ganadores de los Globos de Oro 2026
Premio Cecil B. DeMille - Helen Mirren
Premio Carol Burnett: Sarah Jessica Parker
Best Picture – Drama / Mejor Película – Drama
FRANKENSTEIN
HAMNET
IT WAS JUST AN ACCIDENT
THE SECRET AGENT
SENTIMENTAL VALUE
SINNERS
Best Musical or Comedy Film / Mejor Película Musical o de Comedia
BLUE MOON
BUGONIA
MARTY SUPREME
NO OTHER CHOICE
NOUVELLE VAGUE
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Best Director - Mejor Director
PAUL THOMAS ANDERSON, ONE BATTLE AFTER ANOTHER
RYAN COOGLER, SINNERS
GUILLERMO DEL TORO, FRANKENSTEIN
JAFAR PANAHI, IT WAS JUST AN ACCIDENT
JOACHIM TRIER, SENTIMENTAL VALUE
CHLOE ZHAO, HAMNET
Best Actress in a Motion Picture – Drama / Mejor Actriz en Película – Drama
JESSIE BUCKLEY, HAMNET
JENNIFER LAWRENCE, DIE MY LOVE
RENATE REINSVE, SENTIMENTAL VALUE
JULIA ROBERTS, AFTER THE HUNT
TESSA THOMPSON, HEDDA
EVA VICTOR, SORRY, BABY
Best Actor in a Motion Picture – Drama / Mejor Actor en Película – Drama
JOEL EDGERTON, TRAIN DREAMS
OSCAR ISAAC, FRANKENSTEIN
DWAYNE JOHNSON, THE SMASHING MACHINE
MICHAEL B. JORDAN, SINNERS
WAGNER MOURA, THE SECRET AGENT
JEREMY ALLEN WHITE, SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE
Best Female Actor – Motion Picture – Musical or Comedy / Mejor Actriz en Película – Musical o Comedia
ROSE BYRNE, IF I HAD LEGS I'D KICK YOU
CYNTHIA ERIVO, WICKED: FOR GOOD
KATE HUDSON, SONG SUNG BLUE
CHASE INFINITI, ONE BATTLE AFTER ANOTHER
AMANDA SEYFRIED, THE TESTAMENT OF ANN LEE
EMMA STONE, BUGONIA
Best Male Actor – Motion Picture – Musical or Comedy / Mejor Actor en Película – Musical o Comedia
TIMOTHÉE CHALAMET, MARTY SUPREME
GEORGE CLOONEY, JAY KELLY
LEONARDO DICAPRIO, ONE BATTLE AFTER ANOTHER
ETHAN HAWKE, BLUE MOON
LEE BYUNG-HUN, NO OTHER CHOICE
JESSE PLEMONS, BUGONIA
Best Television Series – Drama / Mejor Serie de Televisión – Drama
THE DIPLOMAT
THE PITT
PLURIBUS
SEVERANCE
SLOW HORSES
THE WHITE LOTUS
Best Television Series- Comedy or Musical- Mejor serie de TV comedia o musical
ABBOT ELEMENTARY
THE BEAR
HACKS
NOBODY WANTS THIS
ONLY MURDERS IN THE BUILDING
THE STUDIO
Best Supporting Actress in a Motion Picture / Mejor Actriz de Reparto en Película- Drama
EMILY BLUNT, THE SMASHING MACHINE
ELLE FANNING, SENTIMENTAL VALUE
ARIANA GRANDE, WICKED: FOR GOOD
INGA IBSDOTTER LILLEAAS, SENTIMENTAL VALUE
AMY MADIGAN, WEAPONS
TEYANA TAYLOR, ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Best Supporting Actor in a Motion Picture / Mejor Actriz de Reparto en Película- Drama
BENICIO DEL TORO, ONE BATTLE AFTER ANOTHER
JACOB ELORDI, FRANKENSTEIN
PAUL MESCAL, HAMNET
SEAN PENN, ONE BATTLE AFTER ANOTHER
ADAM SANDLER, JAY KELLY
STELLAN SKARSGÅRD, SENTIMENTAL VALUE
Best Animated Feature / Mejor Película Animada
BOW
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE
ELIO
KPOP DEMON HUNTERS
LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN
ZOOTOPIA 2
Best Actress in a Miniseries, Anthology Series or Television Film / Mejor Actriz en Miniserie, Serie Antológica o Película para TV
CLAIRE DANES, THE BEAST IN ME
RASHIDA JONES, BLACK MIRROR
AMANDA SEYFRIED, LONG BRIGHT RIVER
SARAH SNOOK, ALL HER FAULT
MICHELLE WILLIAMS, DYING FOR SEX
ROBIN WRIGHT, THE GIRL FRIEND
Best Actress in a Television Series – Musical or Comedy / Mejor Actriz en Serie de Televisión – Musical o Comedia
KRISTEN BELL, NOBODY WANTS THIS
AYO EDEBIRI, THE BEAR
SELENA GOMEZ, ONLY MURDERS IN THE BUILDING
NATASHA LYONNE, POKER FACE
JENNA ORTEGA, WEDNESDAY
JEAN SMART, HACKS
Best Actress in a Television Series – Drama / Mejor Actriz en Serie de Televisión – Drama
KATHY BATES, MATLOCK
BRITT LOWER, SEVERANCE
HELEN MIRREN, MOBLAND
BELLA RAMSEY, THE LAST OF US
KERI RUSSELL, THE DIPLOMAT
RHEA SEEHORN, PLURIBUS
Best Actor in a Television Series – Drama / Mejor Actor en Serie de Televisión – Drama
STERLING K. BROWN, PARADISE
DIEGO LUNA, ANDOR
GARY OLDMAN, SLOW HORSES
MARK RUFFALO, TASK
ADAM SCOTT, SEVERANCE
NOAH WYLE, THE PITT
Best Actor in a Miniseries, Anthology Series or Television Film / Mejor Actor en Miniserie, Serie Antológica o Película para TV
JACOB ELORDI, THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH
PAUL GIAMATTI, BLACK MIRROR
STEPHEN GRAHAM, ADOLESCENCE
CHARLIE HUNNAM, MONSTER: THE ED GEIN STORY
JUDE LAW, BLACK RABBIT
MATTHEW RHYS, THE BEAST IN ME
Best Actor in a Television Series – Musical or Comedy / Mejor Actor en Serie de Televisión – Musical o Comedia
ADAM BRODY, NOBODY WANTS THIS
STEVE MARTIN, ONLY MURDERS IN THE BUILDING
GLEN POWELL, CHAD POWERS
SETH ROGEN, THE STUDIO
MARTIN SHORT, ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JEREMY ALLEN WHITE, THE BEAR
Best Screenplay / Mejor Guion
PAUL THOMAS ANDERSON, ONE BATTLE AFTER ANOTHER
RONALD BRONSTEIN & JOSH SAFDIE, MARTY SUPREME
RYAN COOGLER, SINNERS
JAFAR PANAHI, IT WAS JUST AN ACCIDENT
ESKIL VOGT & JOACHIM TRIER, SENTIMENTAL VALUE
CHLOÉ ZHAO & MAGGIE O'FARRELL, HAMNET
Best Supporting Actress in a Television Series / Mejor Actriz de Reparto en Serie de Televisión
CARRIE COON, THE WHITE LOTUS
ERIN DOHERTY, ADOLESCENCE
HANNAH EINBINDER, HACKS
CATHERINE O'HARA, THE STUDIO
PARKER POSEY, THE WHITE LOTUS
AIMEE LOU WOOD, THE WHITE LOTUS
Best Supporting Actor in a Television Series / Mejor Actor de Reparto en Serie de Televisión
OWEN COOPER, ADOLESCENCE
BILLY CRUDUP, THE MORNING SHOW
WALTON GOGGINS, THE WHITE LOTUS
JASON ISAACS, THE WHITE LOTUS
TRAMELL TILLMAN, SEVERANCE
ASHLEY WALTERS, ADOLESCENCE
Best Foreign Language Film / Mejor Película en Lengua Extranjera
IT WAS JUST AN ACCIDENT
NO OTHER CHOICE
THE SECRET AGENT
SENTIMENTAL VALUE
SIRĀT
THE VOICE OF HIND RAJAB
Best Limited Series, Anthology Series or Television Film / Mejor Miniserie, Serie Antológica o Película para TV
ADOLESCENCE
ALL HER FAULT
THE BEAST IN ME
BLACK MIRROR
DYING FOR SEX
THE GIRLFRIEND
Best Original Song – Motion Picture / Mejor Canción Original – Película
"DREAM AS ONE", AVATAR: FIRE AND ASH
"GOLDEN", KPOP DEMON HUNTERS
"I LIED TO YOU", SINNERS
"NO PLACE LIKE HOME", WICKED: FOR GOOD
"THE GIRL IN THE BUBBLE", WICKED: FOR GOOD
"TRAIN DREAMS", TRAIN DREAMS
Best Original Score - Mejor Banda Sonora
ALEXANDRE DESPLAT | "FRANKENSTEIN"
LUDWIG GÖRANSSON | "SINNERS"
JONNY GREENWOOD | "ONE BATTLE AFTER ANOTHER"
KANGDING RAY | "SIRAT"
MAX RICHTER | "HAMNET"
HANS ZIMMER | "F1: THE MOVIE"
Best Performance in a Stand-Up Comedy Special – Television / Mejor Especial de Comedia Stand-Up en Televisión
BILL MAHER: IS ANYONE ELSE SEEING THIS?
BRETT GOLDSTEIN: THE SECOND BEST NIGHT OF YOUR LIFE
KEVIN HART: ACTING MY AGE
KUMAIL NANJIANI: NIGHT THOUGHTS
RICKY GERVAIS: MORTALITY
SARAH SILVERMAN: POSTMORTEM
Best Podcast / Mejor Podcast
ARMCHAIR EXPERT WITH DAX SHEPHERD
CALL HER DADDY
GOOD HANG WITH AMY POEHLER
THE MEL ROBBINS PODCAST
SMARTLESS
UP FIRST
Best Box Office Achievement / Mejor Logro en Taquilla
AVATAR: FIRE AND ASH
F1
KPOP DEMON HUNTERS
MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING
SINNERS
WEAPONS
WICKED: FOR GOOD
ZOOTOPIA 2
