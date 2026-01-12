Se habló mucho de Ariana Grande en los Globos de Oro 2026 el domingo por la noche, pero no fue su nominación ni su impresionante look lo que atrajo la atención. Fue el hombre sentado a su lado.

La cantante y actriz de 32 años, nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Wicked: For Good, apareció en la alfombra roja con un misterioso acompañante, lo que desató especulaciones entre los fans y los medios de comunicación. Sin embargo, fuentes confirmaron que el hombre no era su novio, el actor Ethan Slater.

En cambio, Grande estuvo acompañada por su mejor amigo de toda la vida, Doug Middlebrook. Middlebrook ha sido un rostro familiar junto a Grande en varios eventos a lo largo de los años. Según Just Jared, también visitó el set de Wicked durante el rodaje y recientemente escribió un emotivo homenaje a la actuación de Grande en la película.

"Barbra en Funny Girl, Debbie Reynolds en Cantando bajo la lluvia, Judy en todo... Ginger Rogers en Top Hat, Julie, Jeanette MacDonald, Liza y ahora Ariana en Wicked", escribió Middlebrook. "Soy una amiga muy orgullosa. Estoy deseando que todo el mundo la vea, uniéndose a las grandes divas de los musicales de Hollywood con esta cautivadora actuación".

Ethan Slater, quien ha sido vinculado sentimentalmente con Grande, no estuvo presente en el evento.

En los Globos de Oro, Grande también causó una gran impresión al lucir un dramático cambio de cabello que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre fans y espectadores. La actriz y cantante desfiló por la alfombra roja con un look muy diferente al rubio platino que había lucido durante los últimos dos años.

Se había teñido el pelo de rubio a su castaño natural. Grande mantuvo su cabello más claro mientras interpretaba a Glinda en las adaptaciones cinematográficas de Wicked, pero la entrega de premios marcó un regreso a sus raíces más oscuras. The Sun informa que el cambio se notó rápidamente y se debatió ampliamente en redes sociales.

Grande llevaba el pelo recogido en una coleta alta y elegante y un vestido negro que le caía por los hombros, se ceñía a la cintura y luego se extendía. Completó el look con un maquillaje sencillo, como un delineador de ojos alado y joyas de diamantes.

Los fans rápidamente recurrieron a internet para hablar del cambio. Una persona en redes sociales expresó su entusiasmo al ver el look familiar: "Nunca me había alegrado tanto ver una cola de caballo morena".

Otro comentarista coincidió con esa emoción y dijo: "¡AY, HA VUELTO!". Un tercer fan comentó que lucía como en una etapa anterior de su carrera: "PARECE SALIR DE 2019".

Continuaron llegando comentarios que hablaban de cómo el cambio les hacía sentir nostalgia. Otro usuario escribió: "¡Dios mío, las cejas y el pelo oscuros! ¡Ha vuelto!". Como muestra la cobertura de entretenimiento de The Sun, muchos fans relacionaron el look moreno con las primeras etapas de la música y la imagen pública de Grande.

Grande fue una de las muchas celebridades que atrajeron la atención del público en el evento. Selena Gomez lució un vestido negro con un top de hombros descubiertos y una blusa blanca. La comediante Nikki Glaser, quien ya había presentado la ceremonia, lució un vestido rosa claro.

Otros invitados incluyeron músicos, actores y estrellas de reality shows que ayudaron a hacer de la velada los momentos más destacados de la moda.

Los Globos de Oro se transmitieron en vivo por CBS y Paramount+. La concurrencia de numerosos representantes de las industrias del cine y la televisión demostró la dedicación del evento a celebrar los logros del entretenimiento.

El repentino cambio de estilo de Grande durante el evento ilustró que las celebridades todavía tienen la oportunidad de crear nuevas identidades una y otra vez en las alfombras rojas.

En otras noticias, Daily Mail informó que la familia de Ariana Grande está cada vez más preocupada por su bienestar a medida que la ansiedad y el agotamiento aumentan en medio de una intensa gira de prensa y preparativos para la gira de "Wicked: For Good".

Fuentes informaron que un reciente susto en la alfombra roja empeoró su ansiedad, mientras que su coprotagonista Cynthia Erivo se ha convertido en un apoyo clave. A pesar de esto, Grande sigue recibiendo reconocimiento, aunque fuentes cercanas afirman que su próxima gira "Eternal Sunshine" podría ser su última gran gira por ahora.