MIAMI - Jesse Eisenberg y Justice Smith viven en Nueva York, son actores y las estrellas de Now You See Me: Now You Don't. Las similitudes, al menos las que se pueden percibir a simple vista quedan allí. Sin embargo, la química entre ellos y el resto del elenco no solo traspasa la pantalla y es, sin duda, gran parte del éxito de la tercera entrega de la saga cinematográfica sobre unos ilusionistas que roban por el bien común.

Para sorpresa de los expertos en el negocio del cine, la cinta en la que también actúan Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Lizzie Caplan, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt y Rosamund Pike no solo es la número uno en la taquilla del fin de semana, con una recaudación de 75.5 millones de dólares, sino que lo logró superando producciones lideradas por George Clooney y Glenn Powell, Jay Kelly y The Running Man, respectivamente.

Quienes no subirán ni una ceja ante este éxito son los fans que han estado esperando esta entrega durante una década. Y los periodistas en Miami que tuvieron la oportunidad de hablar con estos actores, entre los que está esta reportera, tampoco. La magia que logra el elenco en la película, lo ágil de la dirección y la edición y lo divertido de la historia, convirtieron a Now You See Me: Now You Don't en una propuesta irresistible.

Eisenberg y Justice no solo filmaron juntos por varios meses en Nueva York, Hungría y Abu Dhabi, sino que llevan semanas promoviendo la cinta juntos. Los actores no pueden ser más distintos entre sí, pero no hay duda de que la camaradería y la confianza que se ve en las últimas imágenes de la cinta son reales.

De hecho, sus personajes de J. Daniel Atlas (Eisenberg) y Charlie (Smith) son los que tienen el mayor arco de crecimiento emocional. "El personaje de Justice, Charlie se convierte en un ilusionista increíble, después de haber comenzado muy tímidamente detrás de bambalinas. Para mí, como audiencia ver la transformación de Justice fue increíble", me dijo Eisenberg.

Atlas, por su parte, comienza enfrentado y con cierta dosis de prevención con Bosco, el personaje de Sessa y termina crecido y sólido como líder de los Cuatro Jinetes, que eventualmente se convierten en ocho.

La premisa de magos e ilusionistas que roban a los ricos corruptos para repartir las ganancias se repite en esta entrega. Esa vez, el blanco es una heredera de la industria de los diamantes, interpretada por Pike. Sin embargo, no es el único acto de bondad del que conversamos.

Eisenberg se prepara para una celebración de Acción de Gracias vegana, con un pavo rescatado que pasará el resto de sus días a salvo en una finca, y con lecciones de la agricultura humana y sustentable por parte de una de sus hermanas. "Esa es una de las cosas más clásicamente liberal de Nueva York que he oído en mi vida", comentó Smith riéndose ante la descripción de su colega.

A lo que Eisenberg replicó de inmediato: "¿Tienes espacio para alguien más en tu casa?... te mando a mi hermana..." Así de divertidos estaban.

El protegido, este año, no será el pavo. Eisenberg, me dio detalles sobre su muy comentada decisión de donar uno de sus riñones este año. "En realidad es increíble. Si donas tu riñón de la forma en la que yo lo estoy haciendo, se enviará a alguien que sea compatible conmigo", explicó.

Esto se hace en Estados Unidos, a través de la National Kidney Foundation. "La idea es que una persona que iba a donar a esa otra persona que lo necesitaba, pero que no es compatible, igual done su riñón y vaya a alguien más. Así que, con suerte, es como una reacción en cadena", agregó.