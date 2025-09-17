La rapera latina Cardi B reveló esta semana que está por parir por partida doble. En medio de una intensa campaña promocional para promover el lanzamiento de Am I the Drama?, su segundo álbum de estudio, la artista confirmó lo que muchos habían empezado a sospechar: Está esperando su cuarto hijo.

La estrella de 32 años contó en una entrevista con Gayle King que su nuevo bebé nacerá antes de que comience su próxima gira Little Miss Drama.

¿Quién es el padre del nuevo hijo de Cardi B?

A pesar de que hace unos meses había corrido el rumor de que la rapera se había separado de su novio, el futbolista de la NFL Stefon Diggs, lo cierto es que siguen juntos. La pareja había anunciado oficialmente su relación durante la celebración de San Valentín de este 2025.

Diggs, quien es parte del equipo Buffalo Bills es el papá de este bebé. "Mi pareja y yo nos apoyamos mucho. Nos encontramos en el mismo camino profesional. ¿Sabes? Siento que somos realmente geniales, que somos los mejores en lo que hacemos", le dijo en el programa de la cadena CBS.

La cantante #CardiB anuncia su cuarto embarazo y el primero con su pareja y futbolista de la NFL #StefonDiggs 🤰🏻🍼#OyeBreakingNews pic.twitter.com/d2Fumml9Rl — Oye 89.7 (@Oye897) September 17, 2025

Cardi B ya tiene tres hijos, nacidos durante su matrimonio con su ahora ex, el también rapero Offset, con quien ha mantenido un muy complicado divorcio. Los mayores son Culture y Wave. La menor, Blossom, nació en septiembre de 2024.

Durante una entrevista con Kelly Rowland, la semana pasada, la artista de padre dominicano y madre trinitobaguense contó lo "devastada" que se había sentido con la separación.

Los rumores de una relación entre Diggs y Cardi B surgieron por primera vez en octubre de 2024. Los rumores se intensificaron tras ser vistos el Día de San Valentín en Miami y de nuevo en un club nocturno de Nueva York. Su aparición en la cancha parece haber confirmado lo que los fans llevaban meses especulando.