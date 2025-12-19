El cantautor británico Ed Sheeran nunca ha intentado parecerse a un influencer del fitness, y resulta que es exactamente por eso que su última transformación funcionó.

El cantautor ganador del Grammy de 34 años reveló cómo perdió 14 kg/30 libras al rechazar dietas extremas y los ideales corporales de Hollywood, y en cambio construyó una rutina que se adapta a la paternidad, la vida de gira y la salud a largo plazo.

Hablando como la estrella de portada de Men's Health UK, el cantante de "Shape of You" dijo que el cambio fue impulsado menos por la estética y más por la resistencia, la recuperación y el simple deseo de seguir el ritmo de sus hijos mientras sobrevive a espectáculos de dos horas en estadios noche tras noche.

El cantante realizó su entrenamiento principalmente en su casa de Suffolk y en gimnasios de hoteles durante su gira mundial 'Mathematics', bajo la guía del entrenador de rendimiento Matt Kendrick.

Tras alcanzar los 15 kilos en su máximo peso, este padre de dos hijos admitió sentirse "asqueroso" y lento. Adoptar un estilo de vida más saludable se convirtió en una necesidad cuando se dio cuenta de que le faltaba la resistencia para sus sets de dos horas en el estadio y le costaba seguir el ritmo de sus hijas pequeñas.

Evitando las dietas restrictivas de "todo o nada" comunes en Hollywood, Sheeran optó por una estrategia "del mundo real" que le permite disfrutar de su amor por el vino tinto y la comida para llevar ocasional, siempre que se equilibren con ejercicio constante e intenso.

La paternidad como la meta

La principal motivación para ir al gimnasio era muy distinta a la típica imagen de estrella del pop. Sheeran reveló que ser padre de sus hijas, Lyra y Jupiter, fue una llamada de atención sobre su resiliencia física. Admitió que, a los treinta, empezó a sentir los crujidos y las grietas de una década de gira, con frecuentes tirones musculares o afonía debido a su mala salud.

Su rutina actual se basa en ejercicios de "fitness funcional" que le ayudan a cargar a sus hijos sin lesionarse la espalda. Este cambio de mentalidad trasladó la meta de la perfección estética a un rendimiento "sobrehumano" en el escenario. Kendrick señaló que el "arma secreta" de Sheeran era correr a las 5:00 a. m., un hábito que el cantante denominó en broma "la única hora de paz en Suffolk". Al centrarse en cómo se sentía su cuerpo en lugar de en cómo se veía en el espejo, Sheeran logró superar el agotamiento mental que suele acompañar a los intentos drásticos de perder peso.

La filosofía de entrenamiento "sin extremos"

Bajo la guía de su entrenador, Sheeran adoptó un enfoque de "Composición Corporal Alemana". Este consiste en combinar movimientos de la parte superior e inferior del cuerpo con un descanso mínimo para estimular una respuesta metabólica alta. Sin embargo, el cantante se mantuvo firme en un punto: no renunciaría a su vida social ni a sus comidas favoritas. Sheeran confirmó que aún mantiene la regla de "dos días sí y uno no" con respecto al alcohol, lo que le permite disfrutar de la cultura del pub local sin afectar su progreso físico.

Sheeran se ha convertido en un defensor improbable del Pilates Reformer, una práctica que considera esencial para su recuperación durante las giras. Este ejercicio le ayuda a mantener la flexibilidad necesaria para su movimiento constante en el escenario sin el impacto brutal del levantamiento de pesas. Al diversificar su entrenamiento para incluir natación y carrera, ha mantenido su rutina entretenida.

Cómo superar la presión del "Six-Pack" en la industria

En una refrescante muestra de honestidad, Sheeran habló de la presión "incómoda" de ser comparado con sus pares en la industria de la música.

Durante el auge de la 'ola One Direction', recordó sentirse cohibido por no tener un abdomen marcado, una lucha que relacionó con su historial de trastornos alimentarios y 'atracones'.

Mencionó específicamente su video musical de 2017, "Shape of You", como un período de intensa ansiedad, donde sintió presión por tener cierta talla a pesar del mensaje de la canción. Admitió que durante años se sintió terriblemente incómodo al hablar de su imagen corporal, pero ahora siente que es esencial que los hombres hablen abiertamente sobre estos temas "vergonzosos".

Aunque bromeó diciendo que sigue "arruinando" su búsqueda de abdominales visibles porque "le encanta demasiado la cerveza", el cantante sostiene que está en la mejor forma de su vida. Su pérdida de 14 kg demuestra el poder de un enfoque "intermedio".

Al rechazar la presión de parecerse a un modelo de fitness y centrarse en cambio en ser un padre en forma y un artista resiliente, Sheeran ha encontrado un ritmo sostenible que finalmente se mantiene.