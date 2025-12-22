La aparición sorpresa de Nicki Minaj en el AmericaFest de Turning Point USA ha generado un intenso escrutinio, y los críticos señalan que su presencia en una conferencia conservadora de alto perfil no es sorprendente dado su matrimonio con un hombre con un pasado legal problemático.

La aparición de la estrella del rap en el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona, marcó un momento destacado en la evolución de su imagen pública, al elogiar a los líderes políticos estadounidenses en el poder y alinearse con figuras conservadoras. Sus partidarios aplaudieron su franqueza, mientras que sus detractores condenaron lo que describieron como un cambio político calculado, vinculado a su vida personal y sus afiliaciones.

Punto de inflexión: Apariencia y elogios políticos en EE. UU.

En el escenario del AmericaFest, organizado por Turning Point USA (TPUSA), Minaj se unió a Erika Kirk, la recién nombrada directora ejecutiva de la organización juvenil conservadora. Kirk, quien asumió el cargo tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, en septiembre de 2025, entrevistó a Minaj ante un gran público.

Durante la conversación, Minaj expresó su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump , con un lenguaje efusivo, calificándolo de modelo a seguir para los jóvenes. Afirmó sentir un profundo respeto y admiración por Trump y sugirió que había revitalizado la esperanza en muchos estadounidenses.

También hizo comentarios de apoyo al vicepresidente J.D. Vance, llegando a llamarlo "asesino" por error antes de darse cuenta del peso de sus palabras. La metedura de pata provocó risas e incomodidad en la sala antes de que pasara el momento.

Los comentarios más generales de Minaj abordaron sus opiniones sobre la política contemporánea, incluyendo críticas al gobernador de California, Gavin Newsom, y al conformismo político, que, según ella, sofoca el pensamiento independiente. Estas observaciones subrayan un reposicionamiento deliberado de la artista dentro de la esfera política.

Reacción centrada en los vínculos personales

Casi inmediatamente después de que circularan en línea las imágenes de la aparición, los críticos en redes sociales vincularon el apoyo de Minaj a líderes conservadores con su vida personal, en particular con su matrimonio con Kenneth Petty. Los antecedentes penales y los problemas legales de Petty han formado parte de la narrativa pública de Minaj desde hace tiempo y se mencionan con frecuencia en los comentarios.

Según registros públicos y relatos ampliamente difundidos, Petty fue condenado en 1995 por intento de violación en primer grado contra una joven de 16 años y cumplió aproximadamente cuatro años de prisión. Tras su liberación, se le exigió que se registrara como delincuente sexual . Décadas después, Petty fue arrestado en 2020 por no registrarse en California tras mudarse allí con Minaj; finalmente se declaró culpable y recibió una sentencia que incluyó arresto domiciliario, libertad condicional y una multa.

Petty y, en ocasiones, Minaj también han estado involucrados en litigios civiles. En 2021, una mujer interpuso una demanda alegando acoso e intimidación por parte de Petty y Minaj en relación con el incidente de 1994, solicitando una indemnización por daños y perjuicios. La demanda contra Minaj fue desestimada después de que ella respondiera a los documentos judiciales y presentara contrapruebas. Otros procedimientos legales relacionados con Petty continúan en tribunales federales.

Estos problemas legales han intensificado las críticas en línea. Muchos comentaristas han destacado la condición de Petty como delincuente sexual registrado, derivada de su condena, para argumentar que la alineación de Minaj con eventos y figuras políticas conservadoras y centradas en la ley y el orden es ideológicamente incoherente o se debe a motivaciones personales. Este tipo de comentarios circuló ampliamente en plataformas como X y TikTok tras el evento de TPUSA.

La evolución de la imagen pública y la narrativa política

La aparición de Minaj en una importante reunión conservadora marca un cambio notable con respecto a sus anteriores declaraciones políticas públicas. En 2018, criticó abiertamente las políticas migratorias del expresidente Trump, calificándolas de "aterradoras" en el contexto de las separaciones familiares en la frontera. Sus declaraciones en TPUSA representan un marcado contraste, indicando una posible reevaluación de sus afiliaciones políticas y su incidencia pública.

A reminder: Nicki Minaj has a history of defending violent abusers.



This includes her husband, who is a sex offender, and her brother, who is literally a pedophile.



She is despicable.



This is who MAGA and Erika Kirk are proudly bringing on stage at a Turning Point rally? https://t.co/xqdKhHctCK pic.twitter.com/sO417usn29 — Zeo 🎄 (@ZeoVGM) December 22, 2025

Mientras tanto, el apoyo visible de Erika Kirk durante el momentáneo error verbal de Minaj con el comentario de "asesina" subrayó un esfuerzo de la organización para enmarcar la participación de Minaj de manera positiva.

Nicki Minaj married a rapist AND bullied and blackmailed her husbands victim. She then went on to procreate with the convicted rapist she married. WHY are yall shocked that she is on a stage with Erika Kirk. She literally meets all the qualifications of MAGA. #tpusa pic.twitter.com/4TGtdp5uhG — 👩‍🎓👩‍💻 (@JayRockStarSun) December 21, 2025

Los partidarios de Minaj han defendido su derecho a cambiar sus opiniones políticas y participar en el discurso público, argumentando que las celebridades no deberían limitarse a espacios ideológicos específicos.

Sin embargo, para muchos observadores, la imagen de Minaj junto a prominentes figuras conservadoras en un evento en conmemoración de un activista asesinado, combinada con sus afiliaciones personales, ha provocado un debate más amplio sobre la influencia de las celebridades, la alineación política y la responsabilidad.

La aparición de Minaj en TPUSA puede resultar inesperada para algunos, pero para sus críticos, forma parte de un patrón más amplio que vincula las conexiones personales con el posicionamiento público.