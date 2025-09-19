La diseñadora británica Victoria Beckham se ha sincerado sobre su unida vida familiar, incluso mientras las tensiones con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, siguen bajo el foco de atención.

En una nueva entrevista con la revista Elle para promocionar su próxima docuserie de Netflix "Victoria Beckham", la diseñadora de moda de 51 años describió a los Beckham como una "familia muy tradicional", revelando detalles íntimos sobre sus rutinas y valores diarios.

"Nos gusta divertirnos. Nos gusta pasar tiempo juntos", dijo. "Somos una familia muy tradicional, mucho más de lo que creo que la gente se imagina".

Según PageSix , Victoria explicó que su familia se reúne para cenar todas las noches a las 6 p. m., incluso si el trabajo se extiende hasta la noche.

También compartió lo importante que es mostrarles a sus cuatro hijos (Brooklyn, de 26 años, Romeo, de 23, Cruz, de 20, y Harper, de 14) el valor del trabajo duro.

"Trabajar me convierte en la mejor versión de mí misma", dijo, y añadió que es saludable para los niños ver a sus padres dedicarse profesionalmente. "Siempre he intentado ser la mejor madre y esposa posible".

Sus comentarios llegan mientras los rumores de una ruptura con Brooklyn siguen acaparando titulares. En junio, fuentes afirmaron que Brooklyn había cortado el contacto con sus padres y hermanos.

Según se informa, la tensión comenzó alrededor de su boda en 2022 con la actriz Nicola Peltz y se reavivó cuando la pareja se saltó la celebración del 50 cumpleaños de David Beckham en mayo, mientras que todos sus hermanos asistieron.

Victoria Beckham gives rare insight into ‘traditional’ family dynamic as feud with son Brooklyn rages on https://t.co/mmRTOnXXtX — ConservativeLibrarian (@ConserLibrarian) September 18, 2025

Brooklyn Beckham deja a sus padres fuera de su discurso de compromiso

Más recientemente, Brooklyn pareció dejar a sus padres fuera de un emotivo discurso durante una ceremonia de renovación de votos, y en cambio elogió a su esposa y a la familia Peltz.

Un invitado dijo a las fuentes: "Quería reconocerlos a todos y estaba decidido a hacerles justicia a todos".

Aun así, Victoria ha decidido no borrar a Brooklyn de su historia. A pesar de su distanciamiento, su serie de Netflix incluirá momentos con él, incluyendo una escena en la que ayuda a limpiar el agua de lluvia de su pasarela en la Semana de la Moda de París del año pasado, según informó DailyMail .

"El programa trata sobre el imperio de la moda y la belleza de Victoria", explicó una fuente. "Brooklyn estará en el programa, eso seguro".

La docuserie también contará con la participación de David y sus otros hijos, así como de amigos famosos como Eva Longoria y el diseñador Tom Ford.

En última instancia, Victoria dice que la familia sigue siendo el centro de todo: "Quiero que mis hijos y David estén orgullosos de mí".