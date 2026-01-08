Nikki Glaser admitió que hay una celebridad de Hollywood a la que le preocupa burlarse mientras se prepara para presentar los Globos de Oro 2026. La comediante de 41 años reveló durante una entrevista en CBS Mornings que Julia Roberts es a la celebridad que más le teme en la audiencia que enfrentará el domingo 11 de enero.

Glaser, quien presentará la ceremonia el domingo por la noche, describió el desafío de bromear sobre alguien a quien admira desde hace mucho tiempo como un delicado equilibrio. "No puedes burlarte de la novia de América", dijo, revelando que incluso un chiste de prueba sobre Roberts fue recibido con abucheos por el público del club de comedia.

Un acercamiento delicado a Julia Roberts

Hablando sobre su forma de burlarse de Roberts, Glaser compartió que ha estado probando sus chistes en clubes de comedia de Los Ángeles, perfeccionándolos hasta la perfección. "Estoy probando mi monólogo en Los Ángeles, en los clubes de aquí, y cualquier chiste sobre Julia Roberts, no están ahí para ellos", dijo. "No puedes burlarte de la novia de América. Así que, diga lo que diga sobre ella, ese es el chiste más refinado en el que he trabajado con tanto esfuerzo, porque es muy delicado".

Glaser relató un ensayo en el que su chiste sobre Roberts fue recibido con abucheos por el público. "No paraban de abuchear. Yo pensaba: '¿Está aquí?'. Es una locura. Pero lo entiendo", admitió, destacando la dificultad de burlarse de una actriz que ha sido un ícono cultural durante décadas.

Comedia estratégica para los Globos de Oro

A pesar de los nervios, Glaser enfatizó que su objetivo sigue siendo entretener a los espectadores en casa. "Pero también quieres darles algo de qué reírse, y quieres burlarte de la gente de la que se mueren por que te burles", dijo. "Como la gente en casa quiere que te burles de las celebridades. Quieren hacerlos sentir un poco incómodos... Es realmente estratégico y uno de los trabajos más difíciles que he tenido".

Sus comentarios subrayan la tensión que conlleva presentar los Globos de Oro, donde es crucial encontrar un equilibrio entre el humor, el respeto y la reacción del público en directo. Glaser tiene un historial de enfrentarse a las estrellas de Hollywood sin miedo. El año pasado, criticó duramente a algunas de las figuras más importantes del mundo del espectáculo, como Ariana Grande, Nicole Kidman, Keith Urban, Timothée Chalamet y Harrison Ford, recibiendo elogios por su monólogo agudo y audaz.

Roberts, de 58 años, está nominada a Mejor Actriz en una Película de Drama en los Globos de Oro de 2026 por su papel en el thriller psicológico After the Hunt , compitiendo contra Jessie Buckley ( Hamnet ), Jennifer Lawrence ( Die My Love ), Renate Reinsve ( Sentimental Value ), Tessa Thompson ( Hedda ) y Eva Victor ( Sorry, Baby ).

Una conexión personal lo hace complicado

Glaser también tiene una historia con Roberts más allá del escenario. En 2024, Glaser llevó a sus padres al concierto de Taylor Swift en Dublín, y bromearon sobre un video viral que mostraba a Roberts haciéndole cosquillas al ahora prometido de Swift, Travis Kelce, en la carpa VIP.

La madre de Glaser, Julie, describió a Roberts como "asqueroso" y "raro", mientras que su padre, Edward, bromeó diciendo que Kelce parecía "intentar alejarse" de la actriz. Al día siguiente, Glaser compartió un video de su madre disculpándose por los comentarios, diciendo: "Probablemente debería haber dicho algo diferente a la palabra 'asqueroso'. Es una palabra rara. No es una palabra agradable... Así que me disculpo ahora mismo por usar la palabra 'asqueroso', pero creo que fue realmente extraño".

Esta anécdota resalta la dimensión personal del desafío de Glaser: hacer bromas sobre alguien que conoció en la vida real y que también tiene un estatus casi mítico en la cultura pop.

Se espera que los Globos de Oro 2026 sean una noche de glamour, risas y comedia cuidadosa, con Glaser al mando, dirigiendo el espectáculo a través del campo minado de personalidades de primera línea.