La primera gran alfombra roja de Hollywood en 2026 tuvo lugar antes de la gala de entrega de los Critics Choice Awards 2026, los premios entregados por los críticos de cine y televisión de Estados Unidos. La elegancia fue la palabra de la noche, con looks muy clásicos, diseños estructurados y pocos famosos dispuestos a experimentar con sus atuendos.

Los primeros latinos en llegar fueron Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo y Camila Pérez, la coestrella de Eugenio en el éxito de AppleTV Acapulco, que está nominado. La serie es una de las pocas producciones que incluyen al español en sus diálogos.

Casi al mismo tiempo arribó el actor, músico y director mexicanoamericano Michael Peña. Todos de negro y con looks muy apropiados para la noche, con la excepción de Rosaldo, quien parecía mejor vestida para una cita con su marido, que para una gala de galardones.

El actor brasileño Wagner Moura, nominado como mejor actor en una película por su rol en El Agente Secreto, se veía elegantísimo con un smoking de corte asiático y sin camisa.

Aunque el negro volvió a ser el color de la noche, dos siluetas doradas, la de Alicia Silverstone y la de Elle Fanning, se robaron el show. Sin duda, entre las mejores vestidas. Por su parte, Ariana Grande comenzó su despedida en lo visual de Glinda, el papel en las dos películas de Wicked, por la que está nominada. La cantautora y actriz iba de rosa, pero con un corte sirena y un maquillaje mucho más contrastante que la palidez que ofreció en los dos años que ha pasado promoviendo las cintas.

Una de las mejores sorpresas en la alfombra fue ver a Noah Schnnap, que vistió de rojo, como una especie de regalo para los fans de Stranger Things, que aun siguen discutiendo la serie.

