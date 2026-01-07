El mundo de la música regional mexicana se conmocionó el martes 7 de enero cuando Banda MS confirmó el fallecimiento de uno de sus músicos, el pianista Gerson Leos . El grupo anunció la pérdida a través de sus redes sociales, sumiendo a sus fans y compañeros artistas en el luto y provocando una oleada de mensajes de apoyo.

En una publicación compartida con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, la banda publicó una fotografía de Leos acompañada de una emotiva despedida. El mensaje rindió homenaje tanto a sus contribuciones musicales como a su influencia personal en quienes lo rodeaban.

"Hoy despedimos a Gerson con profunda tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en la vida de quienes lo conocieron", decía el comunicado. "Nuestros corazones están con su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre estará con nosotros, en su música, en nuestros recuerdos y en cada persona con la que se cruzó".

El anuncio inmediatamente provocó preguntas de los fanáticos sobre qué había sucedido y cómo murió el músico, especialmente dada la naturaleza repentina de la noticia.

Según medios locales de Sinaloa , Gerson Leos falleció tras sufrir un infarto repentino a principios de enero de 2026. Los informes indican que el pianista se desplomó mientras jugaba un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa , donde tiene su sede la banda. A pesar de los esfuerzos por ayudarlo, el infarto fue fatal.

Banda MS confirmó oficialmente la muerte de Leos el martes por la tarde, poniendo fin a horas de especulaciones en redes sociales. No se habían reportado problemas de salud previos, lo que conmocionó aún más a los fans del género y del grupo.

Banda MS es una de las bandas más influyentes y exitosas comercialmente en la música regional mexicana, conocida por éxitos que encabezaron las listas de éxitos como "Mi mayor anhelo" , "El color de tus ojos" y "No me pidas perdón" . Si bien Leos no fue uno de los miembros fundadores, fue una pieza clave en la columna vertebral musical de la banda, contribuyendo como pianista y multiinstrumentista. Además del piano, era conocido por su versatilidad en la guitarra y el bajo, cualidades que lo convirtieron en un valioso colaborador dentro del grupo.

Medios locales de Mazatlán destacaron que Leos también tenía una vida activa fuera del ámbito musical, participando frecuentemente en deportes recreativos como el béisbol. Su muerte durante un partido subrayó la naturaleza inesperada y devastadora del incidente.

Desde el anuncio, los fans han inundado las cuentas de la banda y las redes sociales personales de Leos con homenajes, fotos y condolencias, muchos elogiando su talento y expresando su incredulidad por su fallecimiento. Músicos de la escena regional mexicana también han compartido mensajes en honor a su carrera y enviando fuerza a su familia.

En este momento, Banda MS no ha revelado más detalles sobre los arreglos funerarios o homenajes, pero el mensaje del grupo dejó en claro que el legado de Leos perdurará a través de la música que ayudó a crear.

Mientras la comunidad regional mexicana continúa de luto, la repentina pérdida de Gerson Leos sirve como un recordatorio aleccionador de lo frágil que puede ser la vida, incluso para artistas en plena actividad profesional. Sus contribuciones a Banda MS siguen siendo parte del sonido que ha definido a una generación de fans, y su memoria perdura a través de las canciones que siguen resonando en México y más allá.