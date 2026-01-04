El domingo 4 de enero de 2026, mientras los Premios Critics' Choice iluminaban la alfombra roja de Barker Hangar en Santa Mónica, dos estrellas de la comedia protagonizaron uno de los momentos de moda más divertidos de la noche. Paul W. Downs y Megan Stalter , la querida pareja de la serie Hacks de HBO Max, llegaron con una parodia intencionada del ahora icónico look naranja de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, que lucieron en el estreno de Marty Supreme y sus apariciones en la temporada de premios en Palm Springs.

La película Marty Supreme se estrenó ante la crítica y el público en el Festival de Cine de Nueva York de 2025 el 6 de octubre de 2025 y luego se estrenó ampliamente el 25 de diciembre de 2025. Desde entonces, su paleta promocional de color naranja intenso, liderada por el vestido desteñido de Jenner y los looks coordinados en tonos caramelo de Chalamet, se convirtió en un elemento básico de la narrativa de estilo de la temporada.

En la alfombra roja de Santa Mónica, Downs y Stalter intensificaron la sátira con atuendos que parecían sacados de un guion gráfico de moda irónico. Downs, conocido como el cocreador, showrunner y protagonista de Hacks , combinó un traje naranja brillante con accesorios exagerados, mientras que Stalter, la estrella emergente de la comedia alternativa, cuyo perfil se ha disparado en los últimos años, lo igualó con un conjunto atrevido y cítrico que evocaba la alta costura con desenfreno. Su alegre homenaje atrajo miradas y provocó muchas de las risas más fuertes de la noche, difuminando la línea entre el vestuario y la alta costura.

La carrera de Downs abarca éxitos cómicos desde Broad City hasta la aclamada Hacks , donde ha desempeñado múltiples roles como actor, guionista, director y productor. El trabajo de Stalter, cultivado inicialmente en la escena de la comedia alternativa y pulido hasta alcanzar el reconocimiento general gracias a su papel en Hacks , la ha convertido en una de las voces emergentes más atractivas de la comedia de esta década.

Y la diversión no se detuvo en la moda. Ambos fueron reconocidos en las nominaciones a los premios Critics' Choice : Downs fue nominado a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia por Hacks, mientras que la actuación de Stalter ayudó a que Hacks se consolidara entre los principales contendientes de comedia de la televisión.