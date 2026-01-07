El cineasta y actor Justin Baldoni afirmó que Blake Lively le estaba "tendiendo una trampa" durante el rodaje de "It Ends With Us", según mensajes privados recientemente revelados que revelan una creciente tensión detrás de escena de la película.

El texto, enviado a finales de 2023, muestra a Baldoni expresando frustración a medida que aumentaban los desacuerdos con su coprotagonista.

En un mensaje del 30 de diciembre de 2023 a su ex agente, Danny Greenberg de William Morris Endeavor Entertainment, Baldoni dijo que había pasado por una "semana muy, muy mala" tratando con Lively.

Escribió que Lively lo contactó directamente y le sugirió reunirse en privado en su casa, lo que lo hizo sentir incómodo, dadas las disputas en curso sobre cómo se manejarían las escenas íntimas en la película.

Baldoni, de 41 años, afirmó que el conflicto se centró en la filmación de escenas de sexo. Aseguró que Lively, de 38 años, se negó a usar una doble para esas escenas, lo que llevó a los ejecutivos de Sony y al productor Todd Black a intervenir, informó Yahoo .

Baldoni escribió que Lively quería un doble para que lo sustituyera. "Eso es tenderme una trampa", dijo en el mensaje.

También afirmó que Lively rechazó sus guiones gráficos y presionó para que ambos actores permanecieran completamente vestidos durante las escenas que él creía que eran momentos románticos críticos.

Refiriéndose al libro en el que se basa la película, Baldoni escribió: "Si conoces el libro, es simplemente ridículo".

Describió la situación como "un gigantesco lío" y dijo que le estaba dando a Lively "el 95% de lo que ella quiere para la paz".

Aún así, agregó que trabajar con "una actriz que está reescribiendo al escritor y director" había sido agotador y le había quitado gran parte de sus vacaciones.

Justin Baldoni Claims in Unsealed Texts Blake Lively Was ‘Setting Me Up for a Trap’ by Refusing Body Double in Sex Scene https://t.co/6BhaZxmDKn — People (@people) January 7, 2026

Fuente defiende a Blake Lively tras la aparición de mensajes de Baldoni

Días después, el 4 de enero de 2024, Baldoni, Lively, Ryan Reynolds y los directivos del estudio asistieron a una reunión general. La reunión se centró en las 17 protecciones que Lively había solicitado antes de reanudar la filmación tras los ataques.

Estas protecciones ya se habían acordado por escrito a mediados de noviembre de 2023 y estaban destinadas a abordar las preocupaciones de seguridad y conducta en el set.

Una fuente cercana a Lively cuestionó las afirmaciones de Baldoni, diciendo que los mensajes fueron enviados sólo después de que Lively detallara lo que ella creía que era un ambiente de trabajo hostil.

Según People , la fuente dijo que el intercambio de textos mostraba el enojo de Baldoni por las salvaguardas que públicamente había llamado "razonables" y "esenciales".

El mensaje apareció más tarde en una moción judicial presentada por WME, que pidió mantener selladas partes de las pruebas, argumentando que eran privadas y no centrales para el caso.

La disputa se hizo pública más tarde en diciembre de 2024, cuando Lively demandó a Baldoni y otros, alegando acoso sexual y represalias.

Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda, que posteriormente fue desestimada. La audiencia está programada para el 22 de enero y el juicio está programado para el 18 de mayo.