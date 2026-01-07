D4vd se ha convertido en objeto de un intenso escrutinio en línea después de que los fanáticos notaron su aparente eliminación de la lista de artistas públicos de Darkroom Records, lo que provocó especulaciones de que el sello se está distanciando en medio de una investigación criminal cada vez mayor.

Te puede interesar: Dos meses y medio después del descubrimiento del cuerpo de Celeste Rivas, D4vd permanece libre mientras que la internet se indigna

El desarrollo, señalado por primera vez por los usuarios en línea esta semana, ocurre mientras los fiscales de Los Ángeles continúan examinando evidencia en la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, un caso en el que D4vd no ha sido acusado formalmente.

Si bien algunos fanáticos interpretan el cambio de plantilla como una "caída" silenciosa del sello, los observadores de la industria advierten que no se ha emitido ninguna declaración oficial y que las obligaciones contractuales, si las hubiera, pueden permanecer intactas.

La incertidumbre ha alimentado el debate sobre si se trata de una auténtica ruptura de vínculos o de una medida preventiva de relaciones públicas.

Lo que está claro es que su carrera, que hace apenas unos meses estaba en una rápida trayectoria ascendente, ha quedado prácticamente congelada desde que el cuerpo descompuesto de Hernández fue descubierto dentro de su Tesla incautado el 8 de septiembre de 2025.

Los usuarios de Reddit especularon sobre las implicaciones que esto tendría para su carrera y debatieron si Darkroom Records, o el sello de Billie Eilish, solo se están distanciando debido al riesgo legal.

¿El sello discográfico abandonó D4vd?

Actualmente, Darkroom Records no ha anunciado si han desvinculado a D4vd como artista, solo que la promoción de su música se ha detenido tras la investigación. Sus canciones populares, como el éxito de TikTok Romantic Homicide, se eliminaron de las listas de reproducción seleccionadas, y todas las campañas de marketing se suspendieron.

Pero los usuarios de Reddit reaccionaron rápidamente ante la ausencia de su nombre en la lista de artistas, y uno de ellos comentó: "Es muy difícil cumplir con las obligaciones contractuales desde una celda. No puedes salir de gira cuando estás sentado en una jaula de acero esperando tu pedido".

Otro comentó esto agregando en tono de broma posibles artículos necesarios para la prisión: "y algunos cordones de zapatos o tal vez un cinturón de cuero resistente".

Otros usuarios se centraron en la eliminación de su nombre como artista. Uno escribió: "No ver su nombre en esta lista me llena de alegría, sinceramente... Espero que esto signifique que las cosas están avanzando entre bastidores".

Los usuarios piensan que es una posible obligación contractual o PR

A pesar de que la captura de pantalla no muestra ninguno de los nombres artísticos de David Burke, varios comentarios enfatizaron que la situación puede ser más matizada.

Un usuario de Reddit explicó: "Contractualmente, estoy seguro de que les debe dinero y álbumes. Solo están manteniendo la marca y su imagen en los titulares. Seguirán recibiendo dinero gracias al impulso que este caso le dé a su música". En esencia, esto significa que, incluso si el sello discográfico lo minimiza públicamente o lo elimina de su plantilla, los derechos financieros y legales vinculados a su música se mantienen.

Otros añadieron que el "drop" podría ser una estrategia de relaciones públicas más que una rescisión real. Un usuario comentó: "Estoy bastante seguro de que solo es una estrategia de relaciones públicas... el dueño de Darkroom (junto con Interscope) sigue siguiendo a D4vd, lo que significa que siguen en contacto". Los fans interpretan esto como un intento del sello por controlar la percepción del público mientras mantiene la continuidad del negocio, ya que una de sus artistas más importantes es Eilish.

El debate también abordó cómo las discográficas gestionan contractualmente la mala conducta de los artistas. Un comentario señaló: "Siempre me he preguntado si su contrato... incluía una 'cláusula moral'... la información sobre una posible acusación bastaba para activar dicha cláusula".

Una cláusula moral permite a los sellos discográficos despedir o penalizar a los artistas por conductas consideradas perjudiciales para la reputación de la empresa, a menudo incluyendo actos criminales o escándalos públicos.

Esta perspectiva ayuda a explicar por qué algunos fans dudan de si D4vd realmente se ha eliminado. Las discográficas pueden eliminar nombres de las listas públicas para parecer responsables, pero conservando los derechos y las ganancias de la música ya publicada.

Algunos fans no pueden evitar especular sobre cómo la asociación de D4vd con el sello podría afectar a otros artistas: "Me pregunto si Billie Eilish romperá con Darkroom antes de que todo esto termine... obviamente ella es la gallina de los huevos de oro de Darkroom".

Situación actual del caso penal

En enero de 2026, las autoridades estaban a punto de presentar cargos formales de asesinato contra D4vd por la muerte de Hernández, pero aún no se había presentado ninguna acusación formal ni se había realizado ningún arresto. La fiscalía del condado de Los Ángeles estaba presentando pruebas ante un gran jurado, que ahora tiene la autoridad para decidir si presentaría una acusación formal.

Varios testigos ya han testificado y fuentes legales dicen que los fiscales creen que hay pruebas suficientes para presentar cargos de asesinato en relación con su muerte.

Los informes de varios medios indican que se espera que el panel que escuche los testimonios actúe como un gran jurado acusador, lo que significa que podría votar para acusar a D4vd en las próximas semanas.

D4vd no ha sido condenado por ningún delito y se presume su inocencia. Las autoridades no han detallado públicamente las pruebas que se están revisando, y los plazos para la decisión de imputación siguen siendo inciertos.