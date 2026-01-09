Mientras Hollywood se prepara para la ceremonia de los Globos de Oro este domingo, un nuevo análisis sugiere que ganar un trofeo podría ser más que solo una actuación. Al parecer, la moda también define a los ganadores. Según un estudio de moda basado en datos, ciertos colores y diseñadores parecen traer estadísticamente mejor suerte en la noche de los Globos de Oro, al menos para las actrices.

La organización VegasInsider.com examinó más de 75 atuendos usados por ganadoras de premios de cine entre 2000 y 2025, centrándose en las tres categorías principales de actuación. Al rastrear lo que las actrices usaron la noche en que ganaron, el análisis buscó identificar qué diseñadores y colores aparecieron con mayor frecuencia en los momentos de victoria. Los resultados parecen un manual de superstición para estilistas.

Primero, lo básico. Casi todas las actrices ganadoras se vistieron como correspondía. Alrededor del 96 % lució un vestido al llevarse el Globo de Oro, y solo unas pocas optaron por algo diferente. La excepción más famosa se produjo en 2021, cuando Jodie Foster aceptó su premio en pijama durante la ceremonia de la pandemia, lo que demuestra que la comodidad aún puede superar a la alta costura en raras ocasiones.

En cuanto al color, el negro domina. Más de un tercio de los looks ganadores fueron vestidos negros, lo que lo convierte en el tono con mayor éxito estadístico en la noche de los Globos de Oro. El blanco le sigue en un lejano segundo lugar, mientras que el plateado y el azul empataron en tercer lugar. El rojo, a menudo considerado un símbolo de poder en la alfombra roja, queda más abajo en la lista.

Los diseñadores también importan, y una casa de moda destaca claramente. Armani se alzó como la marca más afortunada del análisis, luciendo sus diseños por ocho actrices durante sus Globos de Oro. La lista incluye algunas de las victorias más emblemáticas de la ceremonia, desde la de Julia Roberts por Erin Brockovich hasta la histórica victoria de Michelle Yeoh por Everything Everywhere All at Once . Otras ganadoras vestidas de Armani incluyen a Meryl Streep , Cate Blanchett , Glenn Close , Renée Zellweger , Isabelle Huppert y Demi Moore .

Tras Armani se situaron Dior e Yves Saint Laurent, empatados como los segundos diseñadores más afortunados, seguidos de Versace y Valentino. Chanel, Calvin Klein, Vera Wang y Carolina Herrera también figuraron entre los ganadores anteriores, aunque con menor frecuencia.

Más allá del color y la marca, la simplicidad parece ser la clave. Casi el 70 % de los ganadores lucieron vestidos con un solo color predominante en lugar de diseños multicolor, lo que sugiere que las siluetas limpias y clásicas podrían ser la mejor opción si esperas ser elegido.

Todo esto llega justo cuando crece la expectación por los Globos de Oro de 2026, con nominados como Emma Stone , Amanda Seyfried y Jacob Elordi , quienes podrían hacer historia con nuevos récords si ganan. VegasInsider señala que este año podrían superarse más de 30 hitos, desde victorias repetidas hasta récords por edad y primeros puestos en categorías.

Aunque ningún vestido garantiza un trofeo, las cifras sugieren que las actrices más aclamadas de Hollywood deberían pensárselo dos veces antes de dejar de lado el negro o de optar por Armani. En una noche donde la suerte, el talento y la moda se unen, los datos muestran que las elecciones de estilo podrían ser más importantes de lo que se cree.

Sea superstición o coincidencia, una cosa está clara: en los Globos de Oro, la moda nunca es solo moda; es parte de la historia, del espectáculo y, quizás, solo quizás, del triunfo.