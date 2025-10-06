La esposa del Príncipe Harry, Meghan Markle ha provocado indignación en Internet tras publicar un vídeo en Instagram mientras viajaba en una limusina cerca del túnel de París donde la princesa Diana murió trágicamente en 1997.

La duquesa de Sussex, en París para la Semana de la Moda, compartió un clip que la muestra con los pies en alto dentro de un vehículo de lujo.

El video fue filmado mientras conducíamos por varios puentes a lo largo del río Sena, incluido el Pont Alexandre III y el Pont des Invalides, justo antes del infame túnel Pont de l'Alma, donde ocurrió el accidente fatal de Diana.

El vídeo rápidamente provocó fuertes críticas tanto de expertos reales como de usuarios de las redes sociales, quienes encontraron el momento y el lugar de la publicación profundamente inapropiados.

"Fue una insensibilidad increíble", declaró al Daily Mail el experto en realeza Richard Fitzwilliams. "No entiendo qué demonios estaba pensando... bueno, no puede haber estado pensando. Ningún asesor recomendaría algo tan extraño".

Fitzwilliams agregó que, si bien Meghan puede no haber tenido la intención de ofender, el clip aún mostraba "una completa ausencia de pensamiento", especialmente considerando los dolorosos recuerdos que el sitio tiene para el Príncipe Harry.

Las redes sociales estallan por el vídeo de la limusina de Meghan

Según PageSix , algunos usuarios de X (anteriormente Twitter) reaccionaron con furia. Uno calificó el acto como "un nuevo nivel de maldad", mientras que otro describió a Markle como "una psicópata estadounidense".

Otros creían que el video era un mensaje sutil dirigido a la familia real. Un tuit decía: "Si conducir hacia el lugar de la muerte de la princesa Diana es un mensaje para el príncipe William, entonces Meghan Markle es el diablo".

Sin embargo, algunas voces salieron en su defensa, sugiriendo que podría no haber habido malas intenciones. "Yo también suelo poner los pies en alto", escribió un usuario. "Esta parecía una mujer cansada con tacones".

Markle, de 44 años, no ha hecho comentarios públicos sobre la controversia. Un portavoz también se negó a responder a las solicitudes de los medios.

El video fue publicado durante la aparición sorpresa de Meghan en la Semana de la Moda de París, su primer viaje a Europa desde los Juegos Invictus de 2023 en Alemania.

Asistió al desfile de Balenciaga el sábado por la noche, luciendo un fluido traje con capa blanca, pendientes de diamantes y tacones negros.

Según se informa, su presencia en el evento fue en apoyo a su amigo Pierpaolo Piccioli, el nuevo director creativo de la marca.

La asistencia de la duquesa al desfile ya había generado sorpresa, dado el reciente escándalo publicitario de Balenciaga.

Aun así, su equipo explicó que quería apoyar a Piccioli, alguien con quien ha trabajado estrechamente a lo largo de los años.