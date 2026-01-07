La cadena de televisión estadounidense Telemundo anunció la sexta temporada de su exitoso reality La Casa de los Famosos. Aunque todavía se desconoce el nombre de los participantes, podemos confirmar que Javier Poza y Jimena Gallego regresan a la conducción.

Esta es la segunda temporada para Poza, quien se dio a conocer en Estados Unidos como conductor de los realities de Univision, y se sumó al roster de Telemundo a finales de 2024. Por su parte, Gallego es la única integrante del elenco original que permanece como parte de LCDLF.

Poza y Gallego han hecho una dupla exitosa en los programas en vivo de la cadena y se presentaron juntos por última vez durante la transmisión de fin de año desde la ciudad de Nueva York.

¿Cuándo comienza LCDLF?

A diferencia de las temporadas anteriores, que empezaban en enero, esta sexta temporada de La Casa de los Famosos de Estados Unidos se transmitirá a partir de febrero. Todavía no hay fecha concreta, pero no es descabellado inferir que han movido el reality para que la final coincida con las mediciones de audiencia que terminan en mayo, llamadas en inglés sweeps.

Lo qie sí sabemos es que se mantiene la ya conocida transmisión de 24 horas 7 días de la semana en YouTube, más los programas diarios de Telemundo, con excepción de los sábados.

Aun se desconoce si las audiencias internacionales podrán ver estas transmisiones de a través de Telemundo Internacional, o si tendrán que contactarse a su canal de Twitch de confianza que las pasa grabando en vivo la televisión estadounidense.

Por lo que se puede ver en un video promocional que Telemundo difundió esta semana, el diseño y la decoración de las instalaciones será la misma que la de 2025, que llamaron La Casa de los Famosos All Stars.

¿Quiénes participan en LCDLF6?

Hasta el momento de esta publicación, Telemundo no había revelado ningún nombre de participantes, aunque los de Laura Zapata y Héctor Sandarti (el conductor de las primeras tres temporadas) suenan con fuerza en las redes sociales.

Asimismo, se habla de las puertorriqueñas Jeni La Vega y Nievelis González, quienes se han convertido en parte de los elencos de realities de la televisión en español.

Mientras esperan a La Casa de los Famosos de Estados Unidos, los fanáticos de este tipo de programación ya han comenzado a conectarse con la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia, que empieza el 12 de enero y coincidirá en transmisiones con la de Telemundo.