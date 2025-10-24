MIAMI– Peso Pluma y Kenia OS fueron la pareja de la noche en la gala de entrega de los Latin Billboard de 2025. Las estrellas de la música mexicana brillaron como nunca, no solo iluminados por su amor, sino por los diamantes y joyas que llevaban encima y cuyo costo se acercaba al millón y medio de dólares.

Peso Pluma presumió en su muñeca el Caviar Tourbillon, una joya relojera de Jacob & Co. valorada en 880 mil dólares, elaborada en oro blanco de 18 quilates y engastada con baguettes invisibles y un diamante corte rosa. El modelo cuenta con movimiento automático suizo y tourbillon volante de un minuto, un símbolo de precisión extrema y exclusividad.

Por su parte, Kenia Os llevó aretes también de Jacob & Co., en platino 13,3 g, con diamantes redondos brillantes que suman 23,58 quilates (10,14 + 10,04 + 1,71 + 1,70). Su valor estimado es unos 400 mil dólares.

Si bien las joyas eran impresionantes, lo que más llamó la atención de su paso por los Latin Billboards fue lo unidos y enamorados que se veían. Tanto Peso Pluma como Kenia OS parecían o tener ojos para nadie que no fueran ellos. De hecho, se dieron más de un beso, tanto durante el paso por la alfombra azul del James Knight Center, como en la ceremonia.

Kenia OS y Peso Pluma. 🖤 pic.twitter.com/1ABhZxnxJ8 — Kenia Os Tweets (@KeniaOsTweets) October 23, 2025

De hecho, uno de los momentos más tiernos de la noche fue cuando Kenia le entregó a Peso Pluma el primer Premio Latin Billboard Vanguardia de la historia, con el que se reconoció la forma en la que había innovado los corridos, al abrazar al nuevo género de los corridos tumbados, y sus esfuerzos por promover la música mexicana.

Antes de agradecer a su público y colaboradores, Peso Pluma celebró a Kenia.

"Agradezco en especial a esta bella mujer que me ha hecho un ser un mejor humano, un mejor novio, un mejor jefe, un mejor todo. No saben lo que esto significa para mí. Muchas gracias por hacer esto posible."

— Peso Pluma agradeciéndole a @KeniaOs por estar siempre a su lado… pic.twitter.com/WHXFhS9ri8 — ✶ (@KeniaPopStar) October 24, 2025

¡Qué momento más romántico! 💖 Entre besos y sonrisas, Kenia Os le entrega el Premio Vanguardia a su amor, Peso Pluma.#PremiosBillboard2025 pic.twitter.com/mQFqKT8Knb — Premios Billboard de la Música Latina (@LatinBillboards) October 24, 2025

Peso Pluma también tuvo a cargo uno de los números musicales de la noche. Sobre el escenario y vestido con un conjunto deportivo, el artista interpretó su nueva canción Apaga la luz.