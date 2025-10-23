La alfombra azul de los Latin Billboard reunió a los más famosos del espectáculo latino con sus mejores galas, como fue el caso de Andrea Meza, Olga Tañón, Emilia e Isabella Ladera, que encabezaron la lista de las mejores vestidas. También a otros que quisieron dar de hablar por lo inesperado o lo desubicado, como lo hicieron las influencers Yohana Vargas y Aleska Genesis.

Te puede interesar: Latin Billboards 2025: Todos los ganadores

También brillaron por su impecable estilo las conductoras de la noche Goyo y Elizabeth Gutiérrez, Jacqueline Bracamontes, Aleyda Núñez, Yami Safdie, la legendaria Rita Moreno y Yalín "la más viral", quien fue una de las que más arriesgó y cumplió. Estaba espectacular.

Daddy Yankee escogió un traje negro, con terminados en canutillos, que se repetían en una rosa aplicada sobre su bolsillo. Danilo Carrera, de azul, también estaba guapísimo, acompañado de su novia Camila, quien iba de blanco y encaje.

No tan acertados fueron algunos de los hombres, como los integrantes de Latin Mafia y uno de los grandes premiados de la noche, el merenguero dominicano Elvis Crespo. Sin embargo, el atuendo desatinado quedó eclipsado por su emoción de recibir el Premio Salón de la Fama y estar en el James Knight Center con cuatro de sus cinco hijos.

"Jamás habría pensado estar aquí cuando empecé en la música", confesó el artista boricua.

Read more Anuel AA elogia a Bad Bunny: ¿Terminó uno de los 'beefs' más duros de la música latina en la Billboard Latin Music Week? Anuel AA elogia a Bad Bunny: ¿Terminó uno de los 'beefs' más duros de la música latina en la Billboard Latin Music Week?

Entre los peores vestidos también estuvieron el venezolano Danny Ocean, que fue vestido de tela de jean, sin el mayor diseño, y con un look que parecía más acertado para salir a hacer diligencias, que para unos premios.

Tampoco acertaron los integrantes de Latin Mafia y del Grupo 5. Los primeros ni intentaron, y los segundos llegaron coordinados con un traje rojo que, aunque merece una distinción por esfuerzo, resultó un fracaso en ejecución.

Entre las parejas, triunfaron por sus elecciones sartoriales Bracamontes y su marido Martin Fuentes, Rafael Araneda y su esposa y, por encima de todos, Peso Pluma y Kenia OS, que lucían espectacular y con el mejor accesorio: el amor que sienten el uno por el otro. Estaban perfectamente coordinados y muy enamorados.

Bad Bunny y Karol G, los invitados más esperados, asistieron a la gala, pero no pasaron por la alfombra.