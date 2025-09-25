La edición de 2025 de Premios Juventud comenzó con una alfombra en la que las reglas de la moda no solo se rompieron, sino que parecían totalmente inexistentes. Entre las mejores vestidas se destacó Natti Natasha, quien deslumbró con un vestido negro brillante que abrazaba embarazo de la manera más hermosa.

La artista dominicana fue entre las primeras en llegar, pero no fue la única exponente del género urbano en decir presente temprano en el Centro de Convenciones Figali, en la ciudad de Panamá. El puertorriqueño Wisin y la mexicana Yeri Mua también inauguraron la famosa alfombra azul.

El color de la noche fue el vino tinto, aunque en diferentes tonos. Sin embargo, muchos de los famosos decidieron enfundarse en trajes, vestidos y combinaciones que jugaban con diferentes grados de intensidad, pero evocándolo y combinándolo con negro, blanco y morado.

Entre los que se decantaron por estos colores está la argentina Emilia, que llevó un vestido ajustado rojo intenso y morado, con el top al estilo corset. El cantautor colombiano Camilo se veía fresco y conectado con los tonos de la alfombra, con una camisa negra y un pantalón con tonos tintos y crema.

El actor mexicano Diego Klein, uno de los conductores de Noche de Estrellas, el programa desde la alfombra, tenía un blazer tinto intenso sobre pantalones negros.

Sin embargo, no todos se entregaron a la tendencia. Las aguas que rodean a la capital panameña también parecieron inspirar los atuendos de muchos de los famosos, como Yeri Mua, quien llevaba un look evocativo a las sirenas, con el top plateado y la falda morada.

Migbelis Castellanos, también conductora, también pareció inspirada en el agua, con un vestido mini negro, sobre el que había una cubierta en pedrería plateado, verde, azul claro y azul oscuro.

También con toques metálicos llegó Gloria Trevi, con un vestido strapless y minifalda, con una tela no pareció lograr la meta de diosa plateada.

Otros, parecieron pasar de todo lo que tiene que ver con la moda, como el grupo colombiano Morat.