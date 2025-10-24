En una de las noches más memorables para la música latina, Bad Bunny recibió el galardón "Artista Latino del Siglo XXI" de manos de la legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, celebrada en el James L. Knight Center de Miami.

Moreno, de 93 años, subió al escenario bailando al ritmo de 'CAFé CON RON' junto a Los Pleneros de la Cresta, quienes ofrecieron una corta serenata al artista puertorriqueño antes de la entrega. "Cuando empecé mi carrera, ser latino significaba enfrentar muchos rechazos, muchos no, muchas puertas cerradas", dijo Moreno, que entró al escenario con la energía que la caracteriza.

La actriz, una de las hispanas más premiadas de Hollywood, continuó su mensaje destacando el impacto global de Benito Antonio Martínez Ocasio. "Las oportunidades eran pocas e inexistentes y cada paso adelante era una victoria. Hoy veo un artista que llega al mundo entero", expresó. Luego se dirigió al intérprete y, entre risas, le dijo: "Hello nene, ¿cómo estás nene? Estás bueno también, enterito", provocando la ovación del público.

"Me emociona muchísimo, desde mi corazón Benito, entregarte el Premio Billboard Artista Latino del Siglo XXI, Bad Bunny", concluyó Moreno antes de bailar salsa con él al ritmo de 'BAILE INoLVIDABLE' y tomarle la cara con ternura en un gesto que desató aplausos de pie.

El Conejo, como lo llaman sus seguidores, recibió el reconocimiento acompañado de sus colaboradores más cercanos: los productores Tainy y La Paciencia, su mánager Noah Assad y su hermano menor Bernie Martínez Ocasio. Emocionado, agradeció a Moreno y al público y, para sorpresa de muchos, ni mencionó el Super Bowl, ni la controversia desatada por el anuncio de que estará a cargo del half-time show.

"Gracias por esas palabras, para mí es un honor recibir este premio de sus manos. La respeto mucho, la admiro mucho", dijo al iniciar su discurso. "Cada vez que escucho a otros artistas expresarse de esa manera de mí, me da la seguridad de que ser yo y hacer las cosas que hago con el corazón siguen siendo una gran decisión. Es lo único que he hecho desde el día uno, o desde que me he ido encontrando poco a poco, descubriendo quién soy y lo que represento."

El artista, que encabezaba la lista de nominaciones con 27 postulaciones, cifra récord en la historia de los premios, agregó: "Estoy 100% consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí."

Bad Bunny también aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes artistas: "Siempre me voy a identificar con esos artistas porque me considero igual. Un joven que sigue soñando con muchas metas y muchas cosas por hacer."

El cantante se mostró visiblemente conmovido y recalcó su humildad: "Agradezco a cada uno de ustedes. Esto es de ustedes porque ustedes me tienen aquí. Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. Esto no lo recibo con arrogancia. Lo recibo con mucha humildad."

Horas antes, el artista ya había conquistado uno de los premios más importantes de la noche: Álbum del Año, gracias a su más reciente producción discográfica, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', un galardón que dedicó a su tierra natal. "Gracias a Dios, primero que todo. Gracias a todas las personas que me apoyan, que escuchan mi música. Estoy bien orgulloso de poder estar siendo premiado, haciendo música que me gusta, haciendo música de mi tierra y disfrutando del proceso con mucha gente linda", expresó en el escenario.

El artista también recordó a quienes formaron parte del disco, con el que realizó su residencia musical "No me quiero ir de aquí" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot entre julio y septiembre. "Se lo dedico a Puerto Rico, gracias por quererme tanto. Los quiero", dijo al finalizar su discurso.

Para cerrar la noche, Bad Bunny se dirigió nuevamente al público y a sus colegas: "Seguiré siendo el mismo y esa es la enseñanza que quisiera darles a todos los artistas. Sean ustedes siempre, vayan al estudio, diviértanse, desahóguense, sean ustedes. Digan lo que les duele, lo que los hace feliz. Y nunca se olviden de ser ustedes mismos. Los quiero. Los amo. Gracias."

El artista cerró la noche con 11 premios.