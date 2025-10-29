Frankie Muniz finalmente ha revelado las circunstancias detrás de su silencio de dos décadas con su ex amiga y coprotagonista de "Agent Cody Banks", Hilary Duff.

Durante su reciente aparición en el podcast "The Joe Vulpis Podcast" en septiembre, el actor de 39 años, conocido por su papel en "Malcolm in the Middle", reveló que no ha hablado con Duff, de 38 años, desde el último día de rodaje en 2003, culpando directamente a su madre, Susan, de interferir en las decisiones de casting de la producción.

Cuando Muniz y Duff se conocieron a principios de la década de 2000, rápidamente entablaron una gran amistad. Ambos eran jóvenes promesas en aquel entonces; la serie de Disney Channel de Duff, "Lizzie McGuire", se estrenó en 2001, y la comedia de situación de Fox de Muniz, "Malcolm in the Middle", debutó en 2002. Su amistad se hizo tan estrecha que Duff invitó a Muniz a aparecer en su programa interpretándose a sí mismo en 2002.

Durante una visita al set de "Lizzie McGuire", Muniz recordó haber conversado con la madre de Duff en el camerino de su hija sobre su próximo proyecto cinematográfico. La describió como "la personificación de una madre sobreprotectora" y señaló que se mostró muy intensa durante la conversación. Al hablar con Susan sobre "Agent Cody Banks", mencionó detalles de la producción, incluyendo que aún no se había elegido a la actriz para el papel principal femenino. En ese momento, Muniz creía que los productores estaban considerando a la actriz de "Smallville", Kristin Kreuk, para el papel.

Al día siguiente, sin embargo, Muniz recibió una noticia impactante de Susan, quien le anunció que Duff ya había sido elegida para el papel principal femenino, Natalie Connors, sin consultarle previamente. Muniz declaró: "No me enfadé. Simplemente me sorprendió. Yo tenía voz y voto. No me preguntaron". Explicó que, si bien supuestamente se hicieron llamadas y los productores asumieron que no había problema, dada su amistad con Duff, le extrañó no haber sido incluido en el proceso de toma de decisiones.

Durante el rodaje de la película en Vancouver ese verano, la situación se complicó aún más por lo que Muniz describió como "un pequeño romance" entre ellos que había cambiado, lo que añadió una dinámica incómoda a su relación laboral. Tras finalizar el rodaje en 2003, Muniz decidió cortar todo contacto con Duff.

Dos décadas después, Muniz expresó un sincero arrepentimiento por su decisión. "Ahora lo pienso y me doy cuenta de lo tonto que fui... Me arrepiento de no haber seguido siendo su amigo, porque teníamos una gran amistad desde hace mucho tiempo, y dejé que su madre se interpusiera entre nosotros. Me enfadé mucho", declaró. Reconoció que cortar el contacto con Duff fue, en definitiva, un error suyo, ya que la tensión entre ellos se debía principalmente a las acciones de la madre de ella, más que a un conflicto directo entre ambos.