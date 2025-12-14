Heated Rivalry se ha convertido en una de las series más comentadas que se ha popularizado en el servicio de streaming HBO Max. Tras el estreno de los dos primeros episodios, los fans podrán disfrutar de dos semanas más, además de preguntarse si habrá una segunda temporada.

Este drama romántico se basa en la serie de libros "Game Changers" de Rachel Reid. La adaptación cinematográfica, creada por Jacob Tierney, se realizó inicialmente para el servicio de streaming canadiense Crave. Tras la adquisición de los derechos por parte de HBO, se estrenó en su plataforma el 28 de noviembre para Estados Unidos y Australia, y desde entonces ha alcanzado gran popularidad.

Best back shots in the first episode of #HeatedRivalry pic.twitter.com/gGaIAWnEzQ — HBO Max (@hbomax) November 30, 2025

'En Heated Rivalry , Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie) son dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende', se lee en la sinopsis oficial .

Lo que comienza como una aventura secreta entre dos jóvenes novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento. Durante los siguientes ocho años, la pareja busca la gloria sobre el hielo mientras lucha por controlar sus sentimientos fuera de él. Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero.

¿Cuántos episodios habrá en la temporada 1?

La primera temporada de Heated Rivalry consta de seis episodios en HBO Max. Los dos primeros episodios ya se estrenaron, y los cuatro siguientes se emitirán semanalmente en la plataforma de streaming.

El calendario de lanzamiento es el siguiente:

El episodio 3 , '**', se estrenó el 5 de diciembre.

, '**', se estrenó el 5 de diciembre. El episodio 4 , 'Rose', se emitió el 12 de diciembre.

, 'Rose', se emitió el 12 de diciembre. El episodio 5 , 'Creeré en cualquier cosa', se estrenará el 19 de diciembre.

, 'Creeré en cualquier cosa', se estrenará el 19 de diciembre. El episodio 6 , 'The Cottage', se emitirá el 26 de diciembre.

Además de Williams y Storrie, 'Heated Rivalry' también está protagonizada por Francois Arnaud, Christina Chang, Dylan Walsh, Ksenia Daniela Kharlamova, Sophie Nelisse, Robbie GK y Callan Potter.

El programa recibió elogios de la crítica, describiéndolo como uno de los programas LGBTQ más importantes de la televisión hasta la fecha. "Heated Rivalry" es también la serie más popular de Crave hasta la fecha, con un aumento del 400 % en su audiencia.

La temporada 2 está confirmada

Debido a la gran popularidad de la serie desde su estreno, Crave ha renovado Heated Rivalry por una temporada más . HBO también conservará los derechos de emisión de la próxima temporada en su plataforma. Además, Crave está negociando con la distribuidora Sphere Abacus para distribuir la serie en más territorios.

Williams compartió una publicación en Instagram , confirmando que habrá temporada 2.

"¿Nos vemos la próxima temporada? (Connor Storrie, eres un alma excepcional)", escribió el actor en el pie de foto.

""Heated Rivalry" representa lo mejor de los creadores canadienses: personajes fascinantes, un drama cautivador y un mundo en el que el público quiere vivir", afirmó Justin Stockman, vicepresidente de Contenido y Programación de Bell Media, empresa matriz de Crave. "La respuesta ha sido extraordinaria, y ver que la serie ahora se lanza internacionalmente es un hito increíble".

Tierney y el cocreador Brendan Brady publicaron una declaración agradeciendo a los fanáticos por el apoyo.

Ver cómo nuestra serie se ha convertido en un fenómeno internacional ha sido extraordinario. Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos han acompañado en este viaje. Renovarnos para una segunda temporada tan pronto es un verdadero honor, y estamos deseando ofrecerles más de lo que les encanta.