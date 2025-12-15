Un trío muy particular se dejó ver en la presentación de fin de curso de Samuel Affleck. Sus papás, el cineasta y actor Ben Affleck y la actriz Jennifer Garner, y su exmadrastra Jennifer López asistieron juntos al acto que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles.

Las imágenes del encuentro, difundidas por TMZ, muestran cómo los papás de Samuel estuvieron juntos en el lobby del teatro, mientras que López, acompañada por quien parece ser su hija Emme, de 17 años, estaba por su cuenta compartiendo con otros padres.

Las fotos también muestran a Samuel, de 13 años, separándose de sus padres y saludando a López con cariño.

Aunque Ben Affleck y J.Lo se separaron hace más de año y medio y el divorcio se completó hace varios meses, la relación entre ellos, al menos en público, sigue siendo cordial y, por lo general, en cosas relacionadas con los chicos o con el trabajo.

Ben Affleck Sees Both Jennifer Garner and Jennifer Lopez at Son Samuel's Show https://t.co/jAPP9tuJlg pic.twitter.com/bfa4jw3ERX — TMZ (@TMZ) December 14, 2025

Sin embargo, López y sus hijos parecen tener, además, contacto con los hijos de Affleck y Garner, sin que los adultos estén involucrados. En Thanksgiving, los paparazzi de Los Ángeles capturaron imágenes de una salida de López con Samuel, a quien le compró un par de zapatos deportivos.

Por su parte, Emme mantiene su amistad con Finn, el hijo del medio de Affleck y Garner de 16 años, y se han visto saliendo en grupo cerca de sus casas.

Todo en familia

La presentación de Navidad de Samuel Affleck es el segundo evento familiar al que Jennifer López ha asistido en los últimos días. La semana pasada, la artista boricua organizó una épica celebración en Las Vegas por el cumpleaños de su mamá Guadalupe.

La "Lupinator", como la llama la más famosa de sus hijas, estaba cumpliendo 80 años y tuvo una fiesta igual de especial, con la presencia de toda su familia, incluyendo Emme y Max, los dos hijos de López y su tercer exesposo Marc Anthony. También asistieron a la pachanga sus hermanas Leslie, la mayor, y Linda, la menor, así como sus familias.

Jennifer López y su mamá estaban pasando una temporada en Las Vegas, donde la artista prepara su residencia Up All Night, que arranca en "La Ciudad del Pecado" el 30 de diciembre, pero claro, siempre hay tiempo para la familia. La propia y la adquirida.