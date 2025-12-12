La exitosa serie de Netflix Stranger Things corrigió silenciosamente un error de edición en su quinta y última temporada después de que los fanáticos descubrieran un marcador de producción visible en uno de los episodios.

Según la revista US Magazine, el error, que rápidamente se extendió por las redes sociales, mostraba trozos de cinta brillante en el suelo durante una escena en la que aparecían Will (Noah Schnapp) y Robin (Maya Hawke).

Te puede interesar: 'Enredados': Las favoritas de Disney para interpretar a Rapunzel

El error apareció en la parte 1 de la temporada 5, estrenada el 26 de noviembre. En una tensa secuencia nocturna, Will y Robin buscan el lugar donde Will tuvo por última vez una visión de Vecna.

Mientras caminaban por un parque poco iluminado con linternas, los espectadores notaron dos marcas X de colores (una naranja y otra azul) en el suelo delante de los personajes.

Las marcas parecían las que se usaban en los sets para ayudar a los actores a saber dónde pararse.

Un usuario de TikTok compartió el clip el 4 de diciembre, subtitulándolo con humor y un poco de incredulidad.

El video ganó popularidad rápidamente y muchos fanáticos se rieron por el descuido, mientras que otros señalaron lo inusual que era que un detalle así se incluyera en el corte final.

Algunos espectadores incluso dijeron que el error hizo que el programa se sintiera más humano, recordándoles que incluso las grandes producciones pueden tener pequeños defectos.

Desde que el clip se volvió viral, la última versión del episodio ya no muestra la grabación. La corrección sugiere que el equipo del programa actuó con rapidez una vez que el problema cobró relevancia.

Stranger Things appears to have fixed an editing mistake after fans pointed out the production issue. https://t.co/vULErUPhQK — Us Weekly (@usweekly) December 8, 2025

Los errores de 'Stranger Things' se convierten en tema de discusión para los fans

Esta no fue la única inconsistencia que los fans detectaron en la nueva temporada. Episodios anteriores incluyeron un flashback de Will y Jonathan construyendo el Castillo Byers, que muchos espectadores consideraron que no coincidía con la historia descrita en los diálogos de la serie.

En el flashback, el clima parecía soleado a pesar de que los personajes habían mencionado estar empapados por la lluvia, y los chicos actuaron con normalidad a pesar del momento emotivo que enfrentaba su familia.

Estos pequeños errores se han convertido en parte de la diversión para los fans, que a menudo analizan cada fotograma de "Stranger Things" en busca de pistas sobre el Mundo al Revés.

Si bien los errores de producción llamaron la atención, muchos espectadores aún se centraron en los momentos más importantes de la historia, en particular en Will mostrando poderes inesperados durante el final del Volumen 1.

El creador Ross Duffer explicó que el final dramático fue planeado para equilibrar la oscuridad de los niños secuestrados con la emoción de Will descubriendo sus habilidades, informó Yahoo .

Su hermano y cocreador Matt Duffer también recordó al público que el programa no pretende imitar el tono brutal de "Game of Thrones", asegurando a los fanáticos que no habrá una masacre importante de personajes.

El volumen 2 llegará el 25 de diciembre y el final está previsto para el 31 de diciembre.