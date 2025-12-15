La oftalmóloga y reina de belleza jamaiquina Gabrielle Henry, quien sufrió un terrible accidente en Tailandia mientras representaba en Miss Universo, regresó a su país tras casi tres semanas en terapia intensiva, y fue hospitalizada a su llegada a Kingston.

Según el reporte del periodista local Damion Mitchell, Miss Jamaica está "hospitalizada en la área corporativa de un hospital bajo la supervisión de un neurólogo", para luego agregar que fue bajada del avión en silla de ruedas y luego trasladada a una camilla para ser llevada en ambulancia hasta el centro médico.

Henry viajó acompañada de una "escolta médica" y de su mamá y su hermana, quienes estuvieron con ella en Tailandia. Mitchell destacó que el traslado fue financiado por la Organización Miss Universe.

Asimismo, indicó que el vuelo hizo una escala en Estados Unidos y que la doctora Henry todavía requiere de supervisión profesional las 24 horas, por lo que aún no hay información sobre cuándo podrá regresar a casa.

En un comunicado publicado a principios de la semana pasada por Miss Universo se conoció que el 19 de noviembre, Miss Jamaica sufrió múltiples lesiones graves, incluyendo una hemorragia intracraneal que le provocó pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otros traumatismos, durante un desfile preliminar del concurso,

Según la organización, fue ingresada directamente en una unidad de cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció bajo observación neurológica continua durante varios días.

El comunicado, compartido conjuntamente con la familia de Henry, agregó que la reina de belleza "sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata".

Aquí está la traducción del reporte completo:

"Miss Universo Jamaica, la doctora Gabrielle Henry, se encuentra ahora ingresada en un hospital corporativo del área, bajo la supervisión de un neurólogo. Llegó al Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, bajo escolta médica, a última hora del jueves por la noche. Su madre y su hermana también viajaban en el vuelo procedente de Tailandia, con conexión en Estados Unidos. La doctora Henry descendió del avión en una silla de ruedas y posteriormente fue colocada en una camilla para ser trasladada en ambulancia al centro médico. ▫️En el aeropuerto fue recibida por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, y por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica. ▫️Según se informó, interactuó con elegancia con quienes la saludaron en un área de bienvenida restringida. ▫️La reina de belleza había sido hospitalizada en Tailandia con lesiones graves sufridas el 19 de noviembre, cuando cayó a través de una abertura en el escenario principal durante el segmento de traje de gala de la ronda preliminar del certamen Miss Universo. ▫️La caída le provocó sangrado intracraneal, pérdida del conocimiento, una fractura, cortes faciales y otras lesiones de consideración. ▫️La doctora Henry aún requiere supervisión especializada las 24 horas. ▫️Contó con una escolta médica completa durante el vuelo desde Bangkok, cuyos costos fueron cubiertos por la Organización Miss Universo".

UPDATE: Miss Universe Jamaica Dr Gabrielle Henry is now admitted to a corporate area hospital under the supervision of a neurologist. She landed at the Norman Manley International Airport in Kingston under medical escort late Thursday evening. Her mother and sister were also… pic.twitter.com/fdTKnRFixs — Damion Mitchell (@DamionMitch) December 12, 2025

El accidente de Miss Jamaica es uno de los múltiples escándalos que se desataron en el contexto del concurso Miss Universo de 2025. Durante el certamen se produjo la renuncia de tres jueces, en relación a resultados amañados. Además, uno de los organizadores se peleó públicamente con Miss México, Fátima Bosch, quien resultó la ganadora.

Como si eso fuera poco, los dueños del certamen tienen serios problemas con la justicia. El mexicano Raúl Rocha tiene cargos formales en su contra por tráfico de combustible y drogas, mientras que la tailandesa Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, la otra dueña, es actualmente prófuga de la justicia en su país.