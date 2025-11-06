El drama del divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie lleva más años de lo que estuvieron casados. Ahora el actor y productor exige 35 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a su exesposa, según nuevos documentos judiciales relacionados con su batalla legal en curso sobre Château Miraval, la bodega francesa que la expareja poseía en conjunto.

Los documentos, presentados el 29 de octubre, muestran comunicaciones entre los equipos legales de Pitt y Jolie con respecto a la venta en 2021 de su participación en la bodega.

Pitt, de 61 años, afirma que Jolie vendió sus acciones al Grupo Stoli sin su aprobación, incumpliendo un acuerdo previo. Jolie, de 50 años, niega haber necesitado su consentimiento.

Los abogados de Jolie destacaron la carga financiera que suponen las reclamaciones de Pitt en sus escritos. "La naturaleza onerosa de cualquier producción es una cuestión creada por el propio Sr. Pitt: está demandando a la Sra. Jolie por 35 millones de dólares en daños y perjuicios", escribieron los abogados de Jolie.

"Como resultado, tiene que incurrir en los gastos de producir los documentos que mostrarán (o no mostrarán) esos daños."

La revista US Magazine informó que el equipo legal de Pitt también señala correos electrónicos en los que los abogados de Jolie expresaron su preocupación de que ella pudiera "continuar menospreciando a BP y que esto pudiera tener un efecto negativo en el negocio del vino".

Los correos electrónicos forman parte de una disputa más amplia sobre si la afirmación de Pitt sobre el daño continuo a las operaciones de Miraval está justificada.

Brad Pitt Reveals 2023 Email from Angelina Jolie's Attorneys in New Filing, Alleging He Is Suing Her for $35M Over Winery Sale https://t.co/b6qhqngLx2 — People (@people) November 6, 2025

Angelina Jolie afirma que Brad Pitt intentó controlarla.

El litigio ha incluido acusaciones de ambas partes. Jolie ha afirmado que Pitt se negó a comprarle su parte de Miraval a menos que firmara un acuerdo de confidencialidad que limitara su capacidad para hablar tanto de la bodega como de su vida personal.

También invocó el privilegio de la relación abogado-cliente para resistirse a entregar ciertos documentos, que según el equipo de Pitt son cruciales para probar sus daños.

En respuesta a la demanda, el abogado de Jolie, Paul Murphy, declaró a la revista People : "El escrito de réplica del Sr. Pitt no aborda nuestros argumentos y sigue basándose en conjeturas y especulaciones, todo ello con el propósito de invadir sus comunicaciones privilegiadas con sus abogados. Esto confirma una vez más que esta demanda es la manifestación del esfuerzo que el Sr. Pitt lleva años realizando para acosar y controlar a Angelina".

La disputa por Miraval se produce tras años de conflicto legal entre los dos actores ganadores del Oscar. Pitt y Jolie, que tienen seis hijos, se separaron en 2016 tras 12 años juntos y finalizaron su divorcio en diciembre de 2024.

Pitt se retiró de la actuación de forma intermitente, centrándose en proyectos personales y en la bodega, mientras que Jolie ha continuado su carrera como actriz y su labor humanitaria.

La próxima audiencia pública del caso está programada para el 17 de diciembre.