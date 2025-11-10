La artista mexicana Angélica Vale y el productor y empresario cubano Otto Padrón han puesto fin a su matrimonio de 14 años y a su relación de casi una década. La noticia del divorcio, que se difundió el domingo en la noche cuando la prensa del espectáculo descubrió la demanda de disolución de los vínculos nupciales, presentada ante un tribunal de Los Ángeles.

Según el documento, la pareja se separó oficialmente en abril de este año. Las leyes californianas establecen un plazo de al menos seis meses de no vivir juntos para aceptar la demanda de divorcio. Al cumplirse este plazo, fue Otto Padrón quien decidió dar el paso legalmente.

Ante la noticia y con el profesionalismo que la caracteriza, Angélica Vale decidió comunicarse directamente con su público.

En el texto, queda claro que, al menos para ella, la prioridad es llevar todo tranquilamente por el bien de Angéliquita y Daniel, los hijos que tienen en común. "Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre", escribe la también conductora de radio y presentadora.

"Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer", agregó.

Acá está el texto completo de su carta: