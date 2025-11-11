La exestrella de "Smallville", Allison Mack, habló públicamente por primera vez desde su liberación de la prisión federal en 2023. La actriz de 43 años relató su sentencia en la ciudad de Nueva York en 2021 durante un podcast, Allison After NXIVM, producido por Uncover de CBC.

Mack describió el impacto emocional en su familia, diciendo: "Dios mío, mi pobre hermano detrás de mí, teniendo que escuchar esto sobre su hermana. Mi pobre madre. Lo siento mucho, chicos. Puedo soportarlo, pero joder, chicos, lo siento mucho. No me considero inocente, y ellos sí lo eran".

También recordó las palabras del juez durante la lectura de la sentencia, quien la describió como "insensible" por haberse "reído del dolor ajeno y haber conducido a la gente por caminos negativos".

Mack habló sobre el uso que hizo de su fama dentro del grupo, admitiendo: "Creo que aproveché lo que tenía, y por eso, el éxito que tuve como actriz, creo que sí lo aproveché". Al preguntarle sobre su papel como cómplice, añadió que creía haber sido "muy eficaz para impulsar la visión de Keith".

En el podcast, Mack abordó con franqueza sus acciones, diciendo: "No me considero inocente".

NXIVM, de la cual Keith Raniere fue cofundador, fue duramente criticada por ser una organización de autoayuda manipuladora. Mack fue acusada de reclutar mujeres para DOS, un subgrupo secreto donde supuestamente eran sometidas sexualmente de forma forzada.

En 2019, Raniere fue declarado culpable y actualmente cumple una condena de 120 años de prisión por delitos que incluyen trata de personas y crimen organizado. Mack pasó casi dos años en la Institución Correccional Federal de Dublin, California, y fue liberada en virtud de la Ley del Primer Paso, una legislación que permite a los reclusos federales obtener la libertad anticipada por buen comportamiento.

Vida personal después de la prisión

Tras su liberación, la vida personal de Mack ha dado un giro radical. En 2020, solicitó el divorcio de su entonces esposa, la actriz de "Battlestar Galactica", Nicki Clyne, con quien se casó en 2017 a instancias del cofundador de NXIVM, Raniere, según TMZ .

Más recientemente, Mack se volvió a casar con un hombre llamado Frank en Los Ángeles. Según la revista PEOPLE, la pareja se conoció poco después de su liberación en un parque para perros, se comprometieron alrededor de la Navidad de 2024 y se casaron en junio de 2025.

Las reflexiones de Mack tras su salida de prisión llegan más de cinco años después de su detención inicial el 20 de abril de 2018, cuando las autoridades la acusaron de facilitar las operaciones coercitivas de Raniere.