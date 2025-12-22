En una acción que evoca sus orígenes en los reality shows, Donald Trump ha resucitado con picardía su lema más famoso, esta vez dirigido a su propia sangre. Durante la conferencia anual Turning Point USA en Phoenix, el presidente se conectó al evento para lanzar una advertencia desenfadada pero directa a su hijo mayor, Donald Trump Jr.

El intercambio tuvo lugar el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando Trump Jr., de 47 años, se dirigió a un auditorio repleto de activistas conservadores. Buscando animar el ambiente, informó a la multitud que deseaba invitar a un pequeño invitado que no estaba presente físicamente.

Cuando la voz del presidente resonó por los altavoces, la sala estalló en cólera. Sin embargo, Trump padre se apresuró a asegurar que su hijo se mantuviera alerta, bromeando con que si el discurso no cumplía con sus expectativas, el despido era inminente.

El momento viral: Trump bromea sobre despedir a Don Jr.

La interacción comenzó con el presidente elogiando a los organizadores y la energía del movimiento MAGA. "Oh, quiero estar con ustedes", dijo Trump al público que lo vitoreaba. "Pero estaré con ustedes pronto, y solo quiero decirles que nadie hizo más por mí que Charlie [Kirk], y nadie mejor que Erika [Kirk], y ustedes son las personas más maravillosas del mundo".

Sin embargo, el tono cambió a una advertencia paternal y cómica cuando Trump centró su atención en la actuación de su hijo como su sustituto. "Espero que mi hijo esté haciendo un buen trabajo representándome; si no, tendré que decir: 'Estás despedido, Don. Estás despedido'", bromeó, para gran diversión de los asistentes.

No se detuvo allí, y le dijo a la multitud que si el discurso no era suficiente, debían informarle: "Si no hace un gran discurso, háganmelo saber y le daré la lata".

Este momento de ligereza llega en medio de un año particularmente conflictivo para el movimiento conservador, tras el trágico asesinato del cofundador de Turning Point, Charlie Kirk, a principios de 2025. A pesar del sombrío contexto de disputas internas en el partido y alianzas cambiantes, el vínculo entre el presidente y su homónimo sigue siendo un pilar central de la imagen pública de la administración.

Un nuevo capítulo: el compromiso de Bettina Anderson

Más allá del teatro político, el evento sirvió como plataforma para noticias más personales. Trump Jr. aprovechó recientemente una recepción navideña en la Casa Blanca para anunciar su compromiso con Bettina Anderson, una prominente socialité y modelo de Palm Beach. De pie junto a su padre, Don Jr. expresó su alivio por la aceptación de su propuesta, describiéndola como un "gran triunfo para fin de año".

Anderson, de 38 años, compartió el protagonismo, declarando: "¡Me caso con el amor de mi vida y me siento la chica más afortunada del mundo!". La unión marca un cambio significativo en el círculo social de la familia Trump, y se produce tan solo un año después del discreto final del compromiso de cuatro años de Don Jr. con la expresentadora de Fox News, Kimberly Guilfoyle.

La transición no ha estado exenta de críticas. Fuentes cercanas a Guilfoyle sugieren que este hombre de 56 años, quien recientemente fue nombrado embajador de Estados Unidos en Grecia, se muestra escéptico respecto a la nueva relación.

"Solo quiere lo mejor para Don, pero no está convencida de que Bettina sea la adecuada para él ni de que lo que tienen sea lo mejor", afirmó una fuente. A pesar de las dudas del pasado, la atención se centra actualmente en el futuro de la familia, que sigue combinando influencia política con romances de la alta sociedad bajo la atenta mirada del propio presidente.