En un impactante giro de los acontecimientos, el ex actor Ernest Heinz, conocido por su papel secundario en la aclamada serie de HBO Los Soprano, ha sido acusado de intento de asesinato tras un presunto incidente de furia al volante en Nueva Jersey. El actor de 47 años está acusado de dispararle a una mujer en la cara, dejándola ciega de un ojo.

El gran jurado emitió una acusación formal de 31 cargos, destacando la gravedad del caso que ha captado la atención pública.

La furia al volante se intensifica hasta convertirse en violencia

El incidente ocurrió el 11 de septiembre en el municipio de Galloway, cerca de la Universidad de Stockton. Heinz y la víctima, Maritza Arias-Galva, de 46 años, se encontraron al cambiar de carril en South Pomona Road.

Según se informa, la tensión llegó a su punto máximo en un semáforo en rojo cerca de Vera King Farris Drive, donde Heinz supuestamente la insultó, llamándola "perra" y "hija de p***", antes de amenazarla de muerte.

Las autoridades informaron a NBC10 que Heinz gritó desde su vehículo: "¡Hoy te voy a matar! Hoy te voy a cuidar", y luego disparó un solo tiro contra el auto de ella. La bala impactó a Arias-Galva en la nariz y le salió por un lado de la cara, causándole lesiones catastróficas.

La policía llegó al lugar alrededor de las 12:30 p. m. y la encontró sangrando profusamente. El campus universitario permaneció cerrado durante varias horas mientras los agentes buscaban al sospechoso.

Imágenes de vigilancia captaron a Heinz regresando a su casa en Port Republic menos de 10 minutos después del tiroteo, todavía armado con la pistola, una Sig Sauer registrada a nombre de su padre. Posteriormente se le vio recogiendo bolsas, incluida una que se sospechaba contenía un rifle, de un almacén.

Se ejecutaron órdenes de allanamiento en varias propiedades y vehículos vinculados a él en Port Republic y Galloway Township.

La terrible experiencia de la víctima

Arias-Galva, una dedicada madre soltera de tres hijos que compagina dos trabajos, se dirigía a casa desde el supermercado, planeando una celebración de cumpleaños tardía con sus hijos, cuando ocurrió el ataque. Tras ser trasladada de urgencia al hospital con heridas que pusieron en peligro su vida, ha perdido la visión del ojo derecho y los médicos indican que podría no recuperarla jamás.

Su hijo, Víctor Feliz-Arias, expresó su profunda consternación: "Ahora mismo está ciega del ojo derecho. Estamos muy agradecidos de que siga viva con Dios, porque sabemos que Dios la salvará".

"Solo quiero justicia, eso es todo lo que quiero, justicia. Que lo encierren y no lo dejen salir", añadió.

Una campaña de GoFundMe la retrata enfrentando inmensas cicatrices emocionales y físicas mientras lucha por reconstruir su vida, subrayando el costo humano de la presunta agresión.

Antecedentes y antecedentes de Heinz

Heinz, además de su aparición en Los Soprano , apareció en películas como J. Edgar y El Gran Truco , y fue modelo para la serie de videojuegos Resident Evil . Desde entonces, ha pasado a trabajar como agente inmobiliario e hipotecario.

El Daily Mail informa que sus antecedentes penales son mínimos, con un caso de 2002 relacionado con la presunta violación de una orden de alejamiento por violencia doméstica. El vehículo utilizado en su fuga estaba registrado a nombre de su madre.

Se desarrollan los procedimientos legales

Arrestado pocas horas después del tiroteo, Heinz enfrenta cargos que incluyen intento de asesinato en primer grado, agresión con agravantes con arma de fuego y posesión ilegal de armas. En una audiencia de detención, su abogada, Robin Kay Lord, impugnó el cargo de intento de asesinato, sugiriendo que podría equipararse a homicidio involuntario por provocación pasional, y solicitó arresto domiciliario, pero el juez ordenó su detención sin fianza en el Centro de Justicia del Condado de Atlantic en espera de juicio.