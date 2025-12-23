Los hijos del director de Hollywood Rob Reiner y su esposa Michele expresaron su gratitud por las muestras de apoyo tras el trágico asesinato de sus padres, al tiempo que anunciaron que se organizará un homenaje en su honor en una fecha posterior.

Te puede interesar: Amigos revelan señales siniestras sobre Nick Reiner mucho antes de que sus padres fueran presuntamente asesinados

Jake y Romy Reiner, los hijos sobrevivientes de la pareja, guardan silencio público sobre la tragedia, pero expresaron su agradecimiento a través de un portavoz. La declaración surge mientras una fuente cercana a la familia responde a los trolls y comentaristas en línea que han criticado a la pareja asesinada, afirmando que cualquier insinuación de que "no amaban a todos sus hijos" es totalmente falsa.

Un descubrimiento devastador

"Jake y Romy Reiner siguen agradecidos por las muestras de cariño y apoyo que han recibido", decía el comunicado . "Próximamente compartirán información sobre un servicio conmemorativo en honor a sus padres".

Los Reiner, figuras muy queridas de Hollywood, fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood, Los Ángeles, la tarde del domingo 14 de diciembre. Su hijo, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado pocas horas después y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua o a la pena de muerte.

Nick Reiner tiene un historial documentado de problemas de salud mental, incluyendo esquizofrenia, y ha estado en rehabilitación al menos 17 veces. Romy, de 27 años, descubrió de forma devastadora los cuerpos de sus padres alrededor de las 15:30 del 14 de diciembre. Según informes, su compañera de piso llamó al 911, mientras que Romy contactó con el actor Billy Crystal, amigo de toda la vida de su padre, quien vive cerca.

La familia responde a las críticas "totalmente falsas"

El anuncio del homenaje se produce en medio de críticas y especulaciones en redes sociales. Una fuente cercana a la familia condenó a los trolls en línea que sugirieron que Rob y Michele no apoyaban adecuadamente a Nick.

"Cualquier información que sugiera que Rob y Michele no amaban a todos sus hijos es totalmente falsa. Estaban completamente dedicados a ellos y hacían todo lo posible por apoyarlos", declaró la fuente al Daily Mail .

Esta defensa surgió después de que la comentarista conservadora Megyn Kelly criticara a Rob Reiner, alegando que la concentración de la pareja en sus carreras profesionales podría haber contribuido a la tragedia. Amigos de la familia han rechazado estas afirmaciones, destacando la dedicación de la pareja a pesar de los graves problemas de adicción de Nick y sus periodos en la calle.

Las últimas horas

En las horas previas a los asesinatos, Rob y Michele supuestamente llevaron a Nick a una fiesta navideña organizada por el comediante Conan O'Brien en Los Ángeles. Los invitados describieron a Nick como alguien con un comportamiento antisocial, que incluía mirar fijamente a los asistentes y preguntar repetidamente si la gente era famosa.

La noche terminó con una fuerte discusión entre Rob y Nick, tras la cual los Reiner se marcharon. Horas después, la pareja fue encontrada muerta en su casa. Según informes, Nick había estado asistiendo a un costoso centro de rehabilitación especializado en abuso de sustancias, con cuotas que alcanzaban los 70.000 dólares mensuales. Fuentes cercanas indicaron que su comportamiento se había vuelto cada vez más alarmante, lo que preocupaba a los allegados de la familia.

Honrando un legado

Mientras Jake y Romy se centran en honrar la memoria de sus padres, la tragedia ha dejado a Hollywood de luto por la pérdida de dos figuras queridas. Mientras la familia lidia con este devastador capítulo, el caso legal contra su hermano continúa, dejándolos sumidos en un intenso e implacable escrutinio público.