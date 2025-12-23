En el corazón del distrito financiero de Londres, el bullicio habitual del martes por la mañana se vio interrumpido por una escena de vívido desafío y un arresto de alto perfil que ha conmocionado a la comunidad activista.

Greta Thunberg, la activista climática de 22 años convertida en defensora global de los derechos humanos , se encontró en el centro de un operativo policial frente a las oficinas de Aspen Insurance. No fue su presencia lo que atrajo la mayor atención, sino el texto específico de la pancarta que sostenía: una simple declaración de apoyo a un grupo de presos que el estado británico ahora califica de terroristas.

La huelga de hambre en una "etapa crítica"

La protesta, coordinada por el colectivo Presos por Palestina, no fue un simple gesto simbólico. Fue un intento desesperado de llamar la atención, ya que varios activistas propalestinos, actualmente en prisión preventiva, entran en una fase potencialmente mortal de una huelga de hambre masiva. Dos de los detenidos llevan ya 52 días sin comer, un hito que, según los profesionales médicos, marca el umbral de una insuficiencia orgánica irreversible o la muerte.

Los huelguistas son miembros de Acción Palestina, un grupo de acción directa que fue proscrito como organización terrorista por el gobierno del Reino Unido a principios de este año. Esta designación ha transformado radicalmente el panorama legal; lo que antes se consideraba desobediencia civil ahora se persigue con la legislación antiterrorista.

Los activistas, ocho en total, protestan por su detención continua sin derecho a fianza mientras esperan juicios, algunos de los cuales no están programados hasta 2027. Sus demandas son claras: fianza inmediata, el fin de la supuesta censura de sus comunicaciones dentro de la prisión y una reunión con el secretario de Justicia, David Lammy.

Greta Thunberg y la Ley Antiterrorista

Mientras dos activistas, según se informa, usaban extintores reutilizados para rociar la fachada de Aspen Insurance con pintura roja —simbolizando lo que llaman la "sangre" del tráfico de armas—, Thunberg permanecía sentada en silencio con su pancarta. La pancarta decía: "Apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo al genocidio". A pesar del carácter pacífico de su sentada, la policía de la City de Londres intervino rápidamente.

Un portavoz de la fuerza confirmó que una mujer había sido arrestada por "exhibir un artículo... en apoyo de una organización prohibida", un delito contrario a la Sección 13 de la Ley de Terrorismo de 2000. Bajo esta ley específica, el simple acto de llevar un cartel que sugiera apoyo a un grupo prohibido puede dar lugar a antecedentes penales.

Este último arresto no es el primer roce de Thunberg con la policía metropolitana o de la ciudad. En febrero de 2024, fue absuelta en un tribunal de Londres tras ser acusada durante una protesta por el petróleo y el gas. Sin embargo, esta vez hay mucho más en juego. El uso de las facultades antiterroristas contra una activista de renombre mundial ha encendido un intenso debate sobre el derecho a la protesta en Gran Bretaña.

Las consecuencias humanas del impasse son cada vez más graves. Prisioneros por Palestina informaron que los huelguistas de hambre se encuentran en una fase crítica, donde la muerte es una posibilidad real. Si bien tres participantes se han visto obligados a poner fin a su huelga debido a graves riesgos para la salud, otros continúan.

El gobierno británico se mantiene firme, negándose a intervenir en el proceso judicial o a reunirse con las familias. A medida que el tiempo avanza hacia una conclusión potencialmente fatal para quienes se encuentran en las celdas, la imagen de Thunberg siendo llevada por agentes sirve como un inquietante recordatorio de la creciente separación entre la seguridad del Estado y la disidencia política.