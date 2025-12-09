Paige Butcher ha sido parte de la vida de Eddie Murphy por más de una década, pero sigue siendo una de las figuras más reservadas de Hollywood.

Mientras el comediante comparte nuevas historias en su documental de Netflix , Being Eddie , el interés por la modelo australiana que se convirtió en su esposa ha resurgido. El documental también destaca una revelación inesperada sobre una propuesta de matrimonio del legendario actor Yul Brynner, ofreciendo a los fans una mirada más cercana a los primeros años de Murphy en la industria.

Los primeros años de vida y la carrera como modelo de Paige Butcher

Nacida en Perth, Australia, Butcher creció en un hogar con un ambiente de moda. Su madre diseñaba ropa, lo que la animó a modelar desde muy joven. Posteriormente, ganó el concurso Cover Girl Cosmetics Supermodel Search de 1994 y consiguió un contrato con IMG que la llevó a Nueva York, donde modeló para importantes marcas y apareció en una portada de Maxim . Sus créditos como actriz incluyen pequeños papeles en Something's Gotta Give y Big Momma's House 2 , lo que demuestra cómo su carrera se extendió tanto a la moda como al entretenimiento, según Vanity Fair .

Un romance discreto que condujo al matrimonio

Butcher empezó a salir con Murphy en 2012, y su relación se desarrolló discretamente a pesar de sus vidas públicas. Aparecieron en la alfombra roja durante Eddie Murphy: One Night Only , lo que marcó el inicio de apariciones públicas más regulares.

La pareja dio la bienvenida a su hija Izzy en 2016 y a su hijo Max en 2018. Seis años después de comprometerse, se casaron en julio de 2024 en Anguila, según informó el perfil de AOL sobre Paige Butcher .

Murphy siempre ha considerado a su familia como el centro de su vida, diciendo en entrevistas anteriores que la fama está muy por detrás de sus responsabilidades como esposo y padre.

Por qué Paige Butcher evita las redes sociales

La preferencia de Butcher por la privacidad la ha distinguido de muchas esposas de famosos. Borró sus redes sociales hace años y explicó que estar en pareja con una figura conocida significaba que su vida personal ya recibía suficiente atención. Prefiere mantenerse alejada de los espacios digitales y centrarse en la crianza de sus hijos, las obras de caridad y mantener una vida familiar tranquila.

El compromiso compartido de la pareja con una vida familiar tranquila

Murphy y Butcher rara vez conceden entrevistas, pero cuando lo hacen, describen un hogar basado en el afecto y la estabilidad. Murphy ha dicho que se mantiene alejado de las redes sociales por razones similares, optando por evitar cualquier distracción del tiempo en familia. Su consenso sobre la privacidad parece ser uno de los pilares más sólidos de su relación.

Eddie Murphy revela la inesperada propuesta de Yul Brynner

Además del renovado interés en Butcher, los fanáticos quedaron atónitos con una historia que Murphy cuenta en su nuevo documental.

Recuerda un encuentro con Yul Brynner, protagonista de " El Rey y yo", en su fiesta de 21 años en Studio 54. Como se detalla en el informe de Fiction Horizon , Brynner invitó a Murphy a su apartamento con su esposa. Murphy se negó en aquel momento, aunque ahora lo recuerda con humor e incredulidad. El documental utiliza esta anécdota para ilustrar el ambiente social desenfrenado que rodeaba a Murphy durante su ascenso a la fama.

Un matrimonio basado en el apoyo y la estabilidad

Si bien los inicios de la carrera de Murphy estuvieron repletos de intensa atención hollywoodense, su vida con Butcher refleja un capítulo diferente. Comparten dos hijos, mantienen una familia reconstituida de diez miembros y continúan apoyándose mutuamente fuera del foco de atención. Butcher suele acompañar a Murphy a los estrenos, pero prefiere una presencia más discreta, optando por actividades familiares, ejercicio al aire libre y su participación en obras benéficas.

Murphy, quien la describe como dulce y romántica, elogia con frecuencia el equilibrio que aporta a su vida. Su relación contrasta con el caos de sus primeros años y destaca cómo su relación se ha convertido en uno de los aspectos más sólidos de su trayectoria pública.