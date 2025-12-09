Un extraño regalo aterrizó en el regazo del rapero Curtis '50 Cent' Jackson, que según él fue enviado por su rival de toda la vida, Sean 'Diddy' Combs, directamente desde el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York.

En una publicación de Instagram , el rapero de 'In da Club' compartió una foto de un enorme ramo de flores con su nombre y dirección en la etiqueta de regalo.

Añadió el subtítulo: "¿Qué clase de mierda gay es esta? Diddy me envió flores al club 11, jajaja. ¿Por qué los cuatro juegan? ¡Manos a la obra! Sabes que soy un estúpido".

¿Qué pasa con las flores?

50 Cent no compartió ninguna evidencia ni publicó un motivo por el cual creía que el regalo provenía de Diddy, quien actualmente está cumpliendo su condena de 50 meses por dos cargos de transporte con fines de prostitución.

Su rivalidad alcanzó un punto mayor después de que 50 Cent produjera una nueva docuserie de Netflix llamada Sean Combs: The Reckoning , que presenta los días previos a su arresto en septiembre de 2024.

Si bien no hay información sobre si Combs pudo ver el documental desde su celda, aún podría haber una posibilidad de que el rapero de 'Bad Boy for Life' vea su entrevista para promocionar la serie documental de cuatro episodios en ABC News.

Jackson aclaró que no produjo el documental solo por su disputa personal. En una entrevista con GQ , afirmó que necesitaba alzar la voz para frenar la cultura del abuso en el hip hop.

Si alguien no dice nada, se asume que todos en el hip-hop están de acuerdo con lo que está pasando, porque [otros raperos] dirían: "No voy a decir nada. Voy a ocuparme de mis asuntos", debido a la posición que [Diddy] ocupó en la cultura durante tanto tiempo, ¿entiendes? Así que [eso] me dejaría solo. Si no digo que lo haré, no hay nadie ahí", dijo.

El equipo de Diddy compartió su versión

Complex se puso en contacto con el equipo de Diddy para verificar si las flores realmente provenían del atribulado magnate del hip hop.

Según un portavoz, el supuesto envío de un regalo de Diddy a 50 Cent "no ocurrió". También sugirieron que "quizás alguien le gastó una broma de mal gusto".

Anteriormente, el portavoz de Diddy criticó duramente la docuserie de Netflix, calificándola de "vergonzosa pieza de propaganda". También afirmó que la plataforma de streaming utilizó material robado que nunca se permitió publicar.

Como saben Netflix y su director ejecutivo, Ted Sarandos, el Sr. Combs ha estado recopilando material desde los 19 años para contar su propia historia, a su manera. Es fundamentalmente injusto e ilegal que Netflix se apropie indebidamente de ese trabajo —declaró Engelmayer— . Es igualmente asombroso que Netflix le haya cedido el control creativo a Curtis "50 Cent" Jackson, un viejo adversario con una venganza personal que ha dedicado demasiado tiempo a difamar al Sr. Combs.

La madre de Diddy también describió la docuserie como llena de mentiras . "Solicito que estas distorsiones, falsedades y declaraciones engañosas se retracten públicamente", compartió la madre de Diddy.

Netflix también contraatacó a través de su equipo legal. Según el gigante del streaming, "Las afirmaciones sobre Sean Combs: The Reckoning son falsas".

El proyecto no tiene relación con ninguna conversación previa entre Sean Combs y Netflix. Las imágenes de Combs previas a su acusación y arresto se obtuvieron legalmente.