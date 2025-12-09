Brooklyn Beckham ha utilizado su plataforma de redes sociales para promocionar su proyecto culinario antes de la temporada festiva, omitiendo notablemente cualquier referencia a su familia de alto perfil en sus preparativos navideños.

El enfoque del joven de 26 años en ideas de regalos para amigos, en lugar de una reunión con el clan Beckham, ha reavivado las especulaciones sobre una ruptura persistente entre el fotógrafo convertido en chef y sus padres, David y Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham comparte ideas para regalos de Navidad

En Instagram, Beckham ofreció a sus seguidores una lista de sugerencias navideñas, incluyendo utensilios de cocina de alta gama como una coctelera y cuchillos japoneses. Sin embargo, el elemento central de la promoción fue su propia línea de productos.

Se acerca la Navidad y quería compartir algunas ideas que tuve. "Le he dedicado cinco años a crear Cloud 23 y espero que les guste y lo disfruten tanto como yo. Ha sido divertidísimo", dijo.

Aunque Brooklyn no mencionó a ninguno de los miembros de su familia en sus planes de regalos de Navidad, los informes afirmaron que a Victoria Beckham le gustó la transmisión en vivo de su hijo.

A pesar del dulce gesto del diseñador de moda, los fanáticos todavía están convencidos de que no habrá una reunión este año.

El vestido que lo empezó todo

La narrativa del distanciamiento se remonta a los preparativos de la boda de Beckham con la heredera Nicola Peltz en 2022. Los observadores notaron un cambio de lealtad cuando Brooklyn comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, integrándose profundamente en la estructura familiar de los Peltz.

Antes de la boda, se especuló que Peltz probablemente llevaría una creación de Victoria Beckham, ya que la integrante de las Spice Girls es su suegra. Pero, para sorpresa de todos, Peltz optó por un vestido de alta costura de Valentino a medida.

En declaraciones a Variety en 2022, Peltz aclaró que realmente quería llevar una creación de VB a su boda. Sin embargo, las cosas cambiaron en el último minuto.

"Lo iba a hacer, y tenía muchas ganas, pero unos meses después, se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido", dijo. A pesar de esta explicación, el incidente creó una percepción pública de fricción entre las dos mujeres que ha persistido durante tres años.

Renovación de votos entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Esta dinámica se reforzó el verano pasado durante la ceremonia de renovación de votos de la pareja. La ceremonia tuvo lugar en el condado de Westchester, en la finca de Nelson Peltz, y, según se informa, asistió principalmente la familia de Peltz.

La actriz no lució una creación de Victoria Beckham en su ceremonia de renovación de votos. En su lugar, decidió rendir homenaje a su madre, Claudia Heffner Peltz, luciendo su vestido de novia de 1985.

Fuentes cercanas al evento indicaron que las declaraciones de Brooklyn durante la celebración subrayaron su integración a la unidad familiar de su esposa.

Habló con el corazón. En el fondo de su corazón está Nicola, a quien ama profundamente, pero también la familia Peltz, que siempre ha estado a su lado. Quería reconocerlos a todos y estaba decidido a hacerles justicia a todos", dijo la fuente.

A pesar de todo lo sucedido en los últimos tres años, solo se puede esperar que finalmente se produzca una reunión navideña para los Beckham este mes.