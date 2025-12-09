El hijo de Eddie Murphy con Mel B, Angel Brown, ha afirmado públicamente su identidad como hombre trans. La confirmación se hizo evidente después de que Angel cambiara su pronombre a "él" en Instagram, un detalle destacado en un reportaje de Pink News. La actualización llegó poco después de su decimoctavo cumpleaños, un hito personal que ambos padres apoyaron discreta pero firmemente.

Según Metro, Angel decidió no hacer un anuncio formal. En cambio, dejó que sus pronombres hablaran por él. Una fuente le dijo al medio que tanto Mel B como Eddie Murphy aceptaron plenamente su decisión y respetaron su deseo de una transición discreta.

El apoyo público de Mel B a su hijo

Mel B ha expresado abiertamente su amor y admiración por Angel. A principios de este año, celebró su decimoctavo cumpleaños con un emotivo homenaje en Instagram, en el que recordó su infancia y elogió su talento y carácter. Su mensaje reflejó lo que ya había compartido con Pink News , donde describió a Angel como una persona brillante y amable, y expresó su orgullo por el hombre en el que se está convirtiendo.

Mel B apareció más tarde en la celebración de su quincuagésimo cumpleaños junto a Angel, quien se ha sentido cada vez más cómodo siendo visible en los momentos familiares más importantes. Estas apariciones demuestran lo mucho que se ha fortalecido su vínculo con la edad adulta.

La relación en evolución entre Eddie Murphy y Angel

La relación de Eddie Murphy con Angel se ha profundizado con los años. Aunque inicialmente negó la paternidad poco después del nacimiento de Angel en 2007, una prueba confirmada resolvió la disputa. Desde entonces, Murphy se ha convertido en un padre activo, dando la bienvenida a Angel a su familia de diez hijos.

Metro informó que Angel ahora pasa bastante tiempo en la casa de Murphy en Beverly Hills. Mel B también ha hablado sobre cómo la relación de crianza compartida con Murphy ha mejorado constantemente, lo que le permite a Angel dividir su tiempo cómodamente entre Inglaterra y Los Ángeles . Murphy reconoce abiertamente a todos sus hijos e incluyó a Angel en retratos familiares, incluyendo una tarjeta navideña en 2018.

La vida, los intereses y los planes futuros de Angel

Angel ha desarrollado un gran interés por el arte y la cultura japonesa. Según Mel B, viajó a Japón el año pasado con su novia y se sumergió en la escena creativa del país. Ahora habla japonés con fluidez y continúa explorando sus metas artísticas. Su capacidad para perseguir sus intereses con claridad demuestra la confianza que ha adquirido a medida que se adapta a la edad adulta y afirma su identidad.

Los amigos de la familia describen a Ángel como reservado e introspectivo, aunque solidario con sus seres queridos. Su tranquila transición refleja esta personalidad, permitiéndole controlar su propia narrativa.

¿Por qué la historia de Ángel resuena públicamente?

Angel es uno de varios hijos de famosos que recientemente se declararon transgénero, uniéndose a figuras como Airyn De Niro.

Estos jóvenes adultos han usado las redes sociales para expresarse, inspirando a menudo compasión y continuando el diálogo público sobre la aceptación. Sus familias han desempeñado un papel clave al ofrecer apoyo visible, algo que resuena con mayor fuerza en un contexto cultural que continúa cuestionando las identidades trans.

La historia de Ángel llama la atención en parte por la fama de sus padres, pero el foco sigue puesto en su autonomía. Su transición muestra cómo las familias de famosos gestionan los cambios privados en un mundo donde la identidad personal se publicita constantemente.

Una familia que avanza junta

La decisión de Angel Brown de vivir abiertamente como hombre trans cuenta con el apoyo de Mel B y Eddie Murphy. Su respeto por sus decisiones refleja una dinámica familiar que ha crecido con el tiempo y las dificultades. Le han creado un espacio para definirse, a la vez que le ofrecen seguridad y estabilidad.

El camino de Ángel continúa, y su futuro sigue abierto y lleno de oportunidades. El apoyo de ambos lados de su familia le proporciona una base sólida para emprender el siguiente capítulo de su vida.