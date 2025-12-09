Un video de TikTok de finales de noviembre ha desatado nuevas especulaciones sobre un posible romance entre el actor de Hollywood Glen Powell y la actriz emergente Michelle Randolph. En el clip, grabado en el icónico salón de baile texano Broken Spoke en Austin, se ve a la pareja balanceándose y dando vueltas juntos en la pista de baile; en un momento dado, Powell hace girar a Randolph, lo que desató una oleada de atención de los fans y la prensa del espectáculo. Una fuente declaró a People que se veían "superlindos juntos y muy felices".

Según los informes, Powell, de 37 años, y Randolph, de 28, comenzaron a explorar una conexión alrededor de octubre de 2025. La fuente describió su romance como "muy nuevo" y enfatizó que los dos han estado manteniendo las cosas discretamente, conociéndose en silencio mientras equilibran sus ocupadas agendas.

Detrás de los nombres: ¿Quiénes son Michelle Randolph y Glen Powell?

Michelle Randolph se hizo famosa como modelo antes de dedicarse a la actuación. Su gran éxito llegó con la serie de televisión 1923 , y desde entonces ha aparecido en Landman , lo que la convierte en uno de los talentos emergentes de Hollywood.

Randolph había tenido previamente una relación muy publicitada con el actor Gregg Sulkin, que comenzó públicamente en octubre de 2018. La pareja aparecía con frecuencia en eventos de alfombra roja y compartía fragmentos de su vida en las redes sociales, pero en 2023 su relación terminó silenciosamente; las fotos fueron eliminadas sin una declaración oficial.

Glen Powell es quizás mejor conocido por sus papeles en Top Gun: Maverick , The Hit Man y Running Man . En los últimos años, ha sido bastante abierto respecto a priorizar su carrera y evitar las relaciones públicas.

En el pasado, Powell estuvo en una relación con la modelo Gigi Paris desde 2020 hasta su separación en 2023. Su ruptura coincidió con una intensa especulación mediática impulsada por sus giras de prensa cinematográficas y rumores de química entre sus coprotagonistas.

Lo que dicen los expertos y lo que aún no se ha confirmado

Varios medios de comunicación citan la misma fuente anónima: la pareja empezó a verse en octubre y han pasado tiempo juntos en las últimas semanas, especialmente durante un periodo de pausa en los compromisos de rodaje. Su conexión, según se informa, proviene de círculos sociales compartidos en Los Ángeles ; se dice que Randolph es amigo de Leslie, la hermana de Powell.

La fuente señaló que Randolph pasó gran parte del último año en Texas filmando Landman , lo que ayudó a fortalecer su vínculo durante el tiempo compartido en el estado.

Además, la fuente afirma que Randolph ya conoció a miembros de la familia de Powell y la describió como "dulce y encantadora". A pesar de ello, añade que Powell "no quiere salir en público con nadie ni tener una relación seria en este momento".

Ni Powell ni Randolph han emitido ninguna declaración pública que confirme su estatus. Sus representantes no han respondido a las solicitudes de comentarios, por lo que todos los detalles publicados se basan en informes de prensa y fuentes anónimas.

Lo que ve el público: el vídeo viral y el revuelo mediático

El TikTok del 23 de noviembre muestra a Powell y Randolph bailando juntos en Broken Spoke. Se les ve relajados y conectados, moviéndose sincronizados entre un grupo de bailarines. Además de su baile, el video muestra a Powell bailando con su madre, lo que sugiere una salida nocturna informal en lugar de un evento organizado.

Tras el vídeo, varios medios informaron que la pareja lleva casi dos meses "saliendo de forma casual", enfatizando que la relación aún está en sus inicios. La cobertura también vincula la conocida preferencia de Powell por la privacidad con su anterior y franca admisión de que no busca el amor en medio de una agitada carrera cinematográfica. Estas declaraciones contextualizan por qué la relación comenzó discretamente, incluso siendo genuina.