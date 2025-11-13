La gala de entrega de los Latin Grammys de 2025 fue un regalo para los amantes de la música latina. Además anunciar a los ganadores de las categorías más importantes, la noche fue una demostración de la gran variedad géneros y de calidad del talento que hay hoy en día.

Bad Bunny y Ca7riel y Paco Amoroso llegaron como los principales nominados y se fueron como los más premiados, con cinco Latin Grammys cada uno. Ahí no hubo sorpresas, con excepción de que Alejandro Sanz se ganó grabación del año con su tema "Palmeras en el Jardín". "Perdóname Benito, te lo he robado", dijo el cantautor español.

Pero lo que nadie se esperaba es que ni Benito, ni Karol G o incluso Rauw Alejandro se subieran al escenario y se bajaran si interpretar ni un acorde de reggaetón.

Y es que después de décadas de reinado, el género más popular de la música urbana en español parece haberle dejado el camino libre a una explosión de ritmos y hasta letras tan diversas como lo es la cultura de habla hispana y portuguesa.

Carlos Santana, Raphael y los más jóvenes

La noche comenzó con la guitarra del gran Carlos Santana, quien tocó acompañado Édgar Barrera, más las voces de Maluma, Christian Nodal y Grupo Frontera.

Otro de los veteranos, el ícono español Raphael interpretó un popurrí de sus grandes éxitos, antes de recibir su premio Latin Grammy Persona del Año de la mano de Gloria Estefan y Marco Antonio Solis "El Buki".

Pepe Aguilar fue el encargado de abrazar la tradición del mariachi mexicano, con una presentación que hizo referencia al jaripeo.

Los reggeatoneros abrieron su arte a otros géneros. Karol G interpretó con El Buki su tema "Coleccionando Heridas". Además, se llevó mejor canción del año y mejor canción tropical con 'Si antes te hubiera conocido'. Al recibir el primer premio dio un discurso conmovedor promoviendo la autoaceptación y rechazando "el ruido" de las críticas.

Antes, Rauw Alejandro había demostrado porqué es considerado el artista más completo de la música latina en estos tiempos. El Zorro llevó al escenario de los Latin Grammys una pequeña y sólida muestra de su "Cosa Nuestra Tour". Su presentación lo dio todo, cultura, coreografía, visuales y música, sobretodo música.

Bad Bunny dejó atrás al reggaetón también, al interpretar con Chuwi su tema tropical "Weltita".

Benito, además, puso a todos abrazarse al ganar el Latin Grammy por "DtMF".

Ganadores de cinco galardones, Ca7riel y Paco Amoroso dieron una de las presentaciones más impactantes, en su primera presentación en los Latin Grammys.

El cierre musical quedó a cargo de Los Tigres del Norte, los jefes de jefes, que interpretaron su canción "La Lotería", un tema homenaje a los inmigrantes.