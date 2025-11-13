La edición de 2025 de los Latin Grammy fue una explosión de talento de los artistas más importantes de la música latina. Sin embargo, también fue un escaparate para los amantes de la moda y para los que, más allá de las tendencias, decidieron abrazar su estilo personal y mostrar sus mejores y peores gustos.

Entre los mejores vestidos se destacaron Karol G, quen abandonó su naranja de la Tropicoqueta, para llegar de un elegantísimo negro. Christian Nodal y Ángela Aguilar, estaban hermosos de gris amarronado él y de naranja ella. Por su parte, Rauw Alejandro lució guapísimo de vino tinto, con un vejigante de plata en el pecho.

Entre los primeros en llegar estuvieron los conductores de Univision, como Migbelis Castellanos, que llevaba un vestido en la tendencia de las transparencias, pero con un encaje de un poderoso color rojo, que demostró una vez más que las rubias brillan en los tonos escarlata. Por su parte, Raúl "El Gordo" de Molina y su hija Mía apostaron por lo clásico y lo sofisticado.

Adamari López y Pamela Silva contrastaron por las grandes diferencias entre sus looks. Mientras que la chaparrita boricua optó por las transparencias y los metálicos, la presentadora de Primer Impacto apostó por el terciopelo negro. También de ese color apareció Beto Cuevas, el cantautor chileno, quien lució uno de los looks masculinos más dramáticos de la noche. Su compatriota Mon Laferte lució un vestido amarillo con los accesorios inesperados a los que nos tiene acostumbrados.

Los conductores de la gala, Maluma y Roselyn Sánchez llegaron derrochando alta costura y elegantísimos, mientras que otros como J. Noa parecían vestidos para un bautizo y no para la noche más destacada de la música latina.

Entre los artistas de regional mexicano se destacaron los looks de los chicos de Grupo Frontera y el cantautor Iván Cornejo, quienes se veían guapísimos. De las chicas, Lupita Infante recordó a María Félix con un traje rojo sangre y un impresionante sombrero.

Aquí tienes algunos de los looks destacados durante la semana y seguimos actualizando con los mejores y peores de esta tarde/noche.

Antes de que se comenzaran a entregar los gramófonos por los trabajos que van desde junio de 2024 a, 30 mayo de 2025, los artistas derrocharon sus mejores galas durante la semana, en ceremonias como "Persona del Año", en la que se celebró al cantautor español Raphael, como en el homenaje a los nuevos artistas y más.