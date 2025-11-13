La edición de 2025 de los Latin Grammy fue una explosión de talento de los artistas más importantes de la música latina. Sin embargo, también fue un escaparate para los amantes de la moda y para los que, más allá de las tendencias, decidieron abrazar su estilo personal y mostrar sus mejores y peores gustos.

Entre los mejores vestidos se destacaron Karol G, quen abandonó su naranja de la Tropicoqueta, para llegar de un elegantísimo negro. Christian Nodal y Ángela Aguilar, estaban hermosos de gris amarronado él y de naranja ella. Por su parte, Rauw Alejandro lució guapísimo de vino tinto, con un vejigante de plata en el pecho.

Entre los primeros en llegar estuvieron los conductores de Univision, como Migbelis Castellanos, que llevaba un vestido en la tendencia de las transparencias, pero con un encaje de un poderoso color rojo, que demostró una vez más que las rubias brillan en los tonos escarlata. Por su parte, Raúl "El Gordo" de Molina y su hija Mía apostaron por lo clásico y lo sofisticado.

Adamari López y Pamela Silva contrastaron por las grandes diferencias entre sus looks. Mientras que la chaparrita boricua optó por las transparencias y los metálicos, la presentadora de Primer Impacto apostó por el terciopelo negro. También de ese color apareció Beto Cuevas, el cantautor chileno, quien lució uno de los looks masculinos más dramáticos de la noche. Su compatriota Mon Laferte lució un vestido amarillo con los accesorios inesperados a los que nos tiene acostumbrados.

Los conductores de la gala, Maluma y Roselyn Sánchez llegaron derrochando alta costura y elegantísimos, mientras que otros como J. Noa parecían vestidos para un bautizo y no para la noche más destacada de la música latina.

Entre los artistas de regional mexicano se destacaron los looks de los chicos de Grupo Frontera y el cantautor Iván Cornejo, quienes se veían guapísimos. De las chicas, Lupita Infante recordó a María Félix con un traje rojo sangre y un impresionante sombrero.

Aquí tienes algunos de los looks destacados durante la semana y seguimos actualizando con los mejores y peores de esta tarde/noche.

Latin Grammys 2025 alfombra roja
Karol G Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Rauw Alejandro Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Ángela Aguilar y Christian Nodal Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Los Tigres del Norte Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Fariana Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Aitana Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Marco Antonio Solis y su esposa Cristy Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Isadora Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Gloria Estefan Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Édgar Barrera Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Elena Rose Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Nicki Nicole Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Techi Fatule Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Sergio Ramos y su esposa Pilar Rubio Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Daisy Fuentes y su esposo Richard Marx Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Kacey Musgraves Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Yami Safdie Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Nathy Peluso Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Grupo Frontera Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Rozalén Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Maluma Getty Images
Latin Grammys 2025 ganadores
Catriel y Paco Amoroso Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Iván Cornejo Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Roselyn Sánchez y su hija Sabella Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Trueno Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Nico Cotton Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Alejandro Jorowsky Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Las Migas Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
ALi Stone Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Alejandro Sanz Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Mon Laferte Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
ANIMAL Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Miriam Hernández Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Conociendo Rusia Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Vadhir Derbez Getty Images
Latin grammys 2025 alfombra roja
Lupita Infante Getty Images

Latin Grammy 2025 alfombra roja
Raúl "El Gordo" de Molina y su hija Mía Getty Images
Latin Grammy 2025 alfombra roja
Migbelis Castellanos Getty Images
Latin Grammy 2025 alfombra roja
Camila Guevara Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Julieta Rada Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Zoe Gatusso Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Roselyn Sánchez Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Lasso Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
J.Noa Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Alejandra Espinoza Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Pamela Silva Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Beto Cuevas Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Gala Montes Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Debi Nova Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Adamari López Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Lenny Tavares Getty Images
Latin Grammys alfombra roja
Bellakat Getty Images

Antes de que se comenzaran a entregar los gramófonos por los trabajos que van desde junio de 2024 a, 30 mayo de 2025, los artistas derrocharon sus mejores galas durante la semana, en ceremonias como "Persona del Año", en la que se celebró al cantautor español Raphael, como en el homenaje a los nuevos artistas y más.

Latin Grammys 2025 alfombra roja
Carlos Rivera y su esposa Cynthia Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Aitana Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
David Bisbal y su esposa Rossana Zanetti Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Vanessa Martín Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Bunbury Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Jesse y Joy Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Elena Rose Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Mar Solis Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Raphael y su familia Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Kany García Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Victor Manuelle Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Willy Chirinos y Lisette Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Paloma Morphy Getty Images
Latin Grammys 2025 alfombra roja
Emilio y Gloria Estefan Getty Images