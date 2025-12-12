El rapero The Game se disculpó con Kim Kardashian y Kanye West por la letra explícita que hizo sobre Kim en una canción inédita de 2019.

La disculpa llegó más de seis años después de que se grabara la canción y siguió a la presión durante su reciente entrevista en el podcast "Club Shay Shay".

The Game, ahora de 46 años, había afirmado durante mucho tiempo que tuvo una relación pasada con Kim antes de su matrimonio con Kanye West.

En la canción inédita, describió su supuesta conexión con detalles gráficos e incluso sugirió que debería disculparse por su amistad con West.

Durante la entrevista, compartió que Kanye, ahora conocido como Ye, una vez lo llamó directamente y le pidió que dejara de mencionar a Kim públicamente.

El Juego recordó que Ye le mostró su afecto pero le pidió que no mencionaran a su esposa, y él aceptó en ese momento.

Según Billboard , dijo que le dijo a Ye: "Lo tienes", y prometió no volver a hablar de Kim de esa manera, informó Billboard .

Pero hasta esta semana, nunca se había disculpado con la propia Kim. La presentadora del podcast, Shannon Sharpe, lo animó a enmendar las cosas y, tras algunas dudas, The Game finalmente ofreció una disculpa directa.

"Kim, me disculpo por la forma en que mostré o discutí nuestras interrelaciones con el público", dijo.

TheGame has ap0l0gized to Kanye West for saying he was b@nging Kim and making her swallow his cv:m in his music.. According to TheGame, he has already apologized to Ye privately for saying that while he was married to Kim… pic.twitter.com/SxYEhX9yjY — Dark Secrets (@darckcoin) December 11, 2025

El juego dice que "fue demasiado lejos"

El rapero admitió que compartir esos detalles sobre Kim estaba mal y que a menudo actuaba sin pensar.

"A veces, hombre, te despiertas y eliges un poco de violencia", dijo, y agregó que "no había excusa" para su comportamiento, informó People .

Explicó que a veces tomaba decisiones sólo para empeorar las cosas, pero ahora reconoce el daño que esas decisiones causaron.

The Game también habló de sus primeros días en Los Ángeles, donde pasó tiempo con Kim, sus hermanas Khloé y Kourtney y Paris Hilton mientras su carrera estaba comenzando.

Dijo que aún siente mucho cariño por la familia y que no pretendía faltarles el respeto. También se disculpó de nuevo con Ye por cómo se desarrolló la situación.

A lo largo de los años, The Game ha hecho referencia a las Kardashian en varias canciones y entrevistas. En 2016, insinuó que había estado con tres miembros de la familia, pero se negó a nombrarlos directamente.

Dijo en "The Wendy Williams Show" que quería evitar lastimar a la familia de Kanye porque tenían "hermosos hijos".

A pesar del drama pasado, The Game dice que está listo para seguir adelante. Además de abordar la controversia, también lanzó su nuevo proyecto, "Toda película necesita un tráiler", el 11 de diciembre.