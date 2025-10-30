Las noticias del campamento de Kanye West y su esposa, Bianca Censori, se enfocan hacia la moda y la belleza, pues fuentes cercanas aseguran que están planeando lanzar una nueva empresa parecida a las de Kim Kardashian.

Según fuentes de Radar Online, la pareja es la mente maestra detrás de lo que los informantes definen como una "imagen especular" de las marcas SKIMS y SKKN de Kardashian, y la fuente anónima se refiere a ello como una "jugada de venganza".

Se informa que la pareja está trabajando en el proyecto entre bastidores y que revelarán una gran noticia al respecto en diciembre.

El rapero, que cambió su nombre a Ye no hace mucho, insinuó indirectamente este nuevo proyecto al crear una plataforma en línea completamente nueva, lo que desató rumores sobre sus próximas iniciativas de moda y estilo de vida.

Según una fuente cercana, West ve este proyecto como una forma de superar a su exesposa. "Esto va mucho más allá de la moda", dijo la fuente. "Kanye lo ve como su venganza. Está decidido a superar a Kim en todos los aspectos".

La fuente añadió que la marca de Censori "está siendo diseñada para imitar la de ella a propósito" y está destinada a competir directamente con todo lo que Kardashian ha construido.

Según los informes, Kardashian, de 45 años, se siente sorprendida por los planes de su exmarido.

Una fuente cercana a la estrella de reality dijo al medio que ella está "furiosa" y cree que West "está moviendo los hilos".

La fuente añadió: "Lleva meses insinuando que planea recuperar su trono y convertir a Bianca en la próxima superestrella. Kim siente que está usando todo por lo que ella ha trabajado en su contra".

Kim Kardashian loves copying Ye’s wife Bianca Censori pic.twitter.com/vLOOCJDKXm — Yeezyrih (@Yeeezyrih) May 2, 2025

La imagen de Bianca refleja la marca SKIMS

Los observadores de la industria han notado similitudes entre la imagen pública de Censori y la estética inicial de las campañas de SKIMS de Kardashian.

Según una fuente de moda, la forma en que Bianca ha estado publicando últimamente fotos en sus redes sociales, en las que se la ve principalmente con atuendos ajustados y reveladores, parece ser totalmente deliberada.

La fuente aclaró que West prácticamente se ha labrado una marca provocando a la gente, y este paso debe verse como solo una de las muchas formas que está utilizando para llamar la atención y dominar la conversación.

Se dice que Kardashian se está tomando la situación muy en serio, y al parecer está celebrando reuniones estratégicas de emergencia con su equipo. Amigos comentaron al medio que se siente nerviosa mientras West sigue moldeando la imagen de Censori.

Otra fuente cercana afirmó que West lleva un tiempo "moldeando a Bianca para convertirla en una réplica de Kim", desde su forma de vestir hasta su comportamiento en público.

Tensión entre los ex

Kardashian y West se casaron en 2014 y se divorciaron en 2022. La pareja tiene cuatro hijos: North, de 12 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 6. Si bien Kardashian describió su relación como "sana", también le dijo al presentador Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy que la "gota que colmó el vaso" para su matrimonio fue la sensación de inseguridad emocional y financiera.

Mientras Kardashian continúa expandiendo sus negocios, fuentes cercanas afirman que está vigilando de cerca el próximo movimiento de West.

Una fuente del mundo empresarial de Hollywood dijo a Radar que, si bien la marca de Kim sigue siendo "prácticamente inquebrantable", ella es consciente de que "Kanye puede ser impredecible".

Censori, por su parte, ve esta colaboración como una oportunidad para alcanzar mayor fama. "Esta es su oportunidad para la verdadera fama", dijo una fuente.