Dieciséis personas murieron después de que hombres armados abrieran fuego durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach, Sydney, el domingo por la noche, y otras 40 personas aún permanecen en el hospital.

Las autoridades australianas han declarado el incidente como un "ataque terrorista selectivo", mientras el país se enfrenta a su tiroteo masivo más mortífero desde la masacre de Port Arthur en 1996.

El ataque a 'Janucá junto al mar'

El tiroteo estalló alrededor de las 18:45, mientras cientos de familias se reunían para "Janucá junto al mar", un evento organizado por Jabad de Bondi para conmemorar el primer día de la festividad judía. Dos hombres armados con rifles comenzaron a disparar desde una pasarela cerca de Campbell Parade, provocando el pánico entre la multitud, que corría a refugiarse en la emblemática playa.

El primer ministro Anthony Albanese condenó la violencia con la mayor firmeza. "Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe; un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación".

Entre los muertos se encuentran una niña de 12 años, el rabino Eli Schlanger, quien había pertenecido a la comunidad de Bondi durante 18 años, y Alex Kleytman, un sobreviviente del Holocausto. Un joven ingeniero francés, Dan Elkayam, de 27 años, quien se había mudado a Australia hacía aproximadamente un año, también fue asesinado.

Un civil se enfrenta a un pistolero en un vídeo extraordinario

En medio del caos, se difundió un video de un transeúnte enfrentándose a uno de los tiradores. Ahmed al Ahmed , un vendedor de fruta de 43 años, se agachó detrás de un coche aparcado antes de arremeter contra uno de los pistoleros por detrás. El video lo muestra forcejeando con el rifle tras un breve forcejeo, apuntándolo de nuevo al atacante y dejándolo cuidadosamente junto a un árbol. Un segundo tirador en el puente siguió disparando todo el tiempo.

"La escena más increíble que he visto en mi vida", declaró el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns. "Un hombre se acercó a un pistolero que había disparado contra la comunidad y lo desarmó sin ayuda de nadie, arriesgando su propia vida para salvar la de innumerables personas. Ese hombre es un auténtico héroe, y no me cabe duda de que muchísima gente sigue viva esta noche gracias a su valentía".

El primo de Ahmed, Mustafa, declaró a un medio de comunicación que Ahmed recibió dos impactos de bala y terminó en el hospital. "Es un héroe. Es un héroe, sin duda". Albanese elogió a todos los que "corrieron hacia el peligro para ayudar a los demás", afirmando que su valentía salvó vidas.

Respuesta oficial e investigación

La policía abatió a un pistolero en el lugar de los hechos. El otro se encuentra en estado crítico bajo custodia. El comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, afirmó que están investigando si un tercer tirador estuvo involucrado, aunque se cuida de no sacar conclusiones precipitadas. La Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) ya tenía conocimiento de uno de los atacantes, "pero no desde una perspectiva de amenaza inmediata".

La policía encontró lo que parecía un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado a uno de los tiradores y lo desmanteló. Dos policías también resultaron heridos en el ataque.

Un clima de antisemitismo creciente

Los líderes judíos llevan siglos advirtiendo sobre el aumento del antisemitismo. El Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano contabilizó 1654 incidentes antijudíos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, casi cinco veces más de lo que solían registrar antes del 7 de octubre de 2023.

Robert Gregory, de la Asociación Judía Australiana, afirmó que el ataque "nos duele profundamente como comunidad". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró haber advertido a Albanese hace tres meses que las políticas australianas estaban "echando leña al fuego del antisemitismo". Se refería a la declaración de Canberra de reconocer el Estado palestino.

El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó que los judíos que acababan de encender la primera vela de Janucá habían sido atacados por viles terroristas. El ministro de Asuntos Exteriores israelí , Gideon Sa'ar, culpó a la masacre antisemita en las calles de Australia durante los últimos dos años de crear las condiciones.

Condena internacional

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que "el antisemitismo no tiene cabida en este mundo". El presidente francés, Emmanuel Macron, lo calificó de "ataque terrorista antisemita". Los primeros ministros del Reino Unido , Keir Starmer , y de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, también lo condenaron.

¿Cómo ocurrió esto en Australia?

La masacre destrozó la reputación de Australia como país que erradicó con éxito los tiroteos masivos. Tras la masacre de Port Arthur en 1996, el gobierno implementó leyes de armas extremadamente estrictas que dificultaron enormemente su obtención.

El ataque del domingo se ha convertido en el segundo tiroteo masivo más mortífero en la historia de Australia, lo que ha dejado a todos preguntándose cómo los atacantes consiguieron armas cuando las regulaciones del país están diseñadas para prevenir precisamente este tipo de hechos. La investigación se centrará ahora en si las armas de fuego estaban legalmente registradas, fueron robadas o adquiridas en el mercado negro, una línea de investigación que tendrá profundas implicaciones para el futuro del control de armas en Australia.